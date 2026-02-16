Roxana Nemeș și-a botezat gemenii. Imagini spectaculoase de la evenimentul organizat de Valentine’s Day

Roxana Nemeș a organizat un botez de poveste pentru gemenii Ania și Zain, pe 15 februarie 2026, evenimentul având loc la un club celebru din București. Fericită, vedeta a distribuit în mediul online câteva imagini de la petrecerea micuților.
Roxana Nemeș a celebrat botezul gemenilor săi, Ania și Zain, printr-un eveniment de poveste, plin de emoție și eleganță, organizat la Fratelli. Artista a împărtășit pe Instagram momente speciale, alături de familie și prieteni, într-un cadru atent pregătit pentru a reflecta bucuria unei zile memorabile.
„Ieri a fost una dintre cele mai emoționante zile din viața noastră… Botezul lor. Mulțumim celor care au pus suflet în fiecare detaliu și au făcut ca prima petrecere a copiilor noștri să fie exact ca într-o poveste”, a scris Roxana Nemeș pe Instagram.
Pentru acest moment unic, vedeta a ales o rochie albă, care i-a subliniat silueta recăpătată după naștere, iar nașa gemenilor a optat pentru o ținută similară, în aceeași nuanță pură. Cele două femei au fost o apariție remarcabilă, atrăgând privirile tuturor și completând atmosfera festivă.
Cum și-a recăpătat Roxana Nemeș silueta după naștere
La doar câteva luni după naștere, Roxana Nemeș a reușit să își recapete forma fizică impresionantă, lucru observat rapid de fanii săi. Totuși, vedeta nu a apelat la diete restrictive, ci și-a menținut echilibrul în alimentație, un obicei format încă de la o vârstă fragedă.
„Nu țin regim! N-am mai ținut regim de la 20 de ani. Nu-mi place și nici nu mi se pare ok. Pentru că slăbești, după care te îngrași la loc”, a explicat ea.
Secretul artistei constă în moderație și în alegerea unui stil de viață sănătos, fără excese.
„Mănânc puțin. Și sincer, m-am obișnuit așa! Și mă simt foarte bine. Am și noroc că nu sunt pofticioasă”, a mai spus Roxana Nemeș.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la botezul gemenilor Roxanei Nemeș
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.