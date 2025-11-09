Roxana Nemeș, schimbată complet după naștere. „Am slăbit 15 kilograme fără să-mi dau seama!” Cine stă cu gemenii când ea și Călin Hagima nu sunt acasă

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața sa. La doar câteva luni după ce a devenit mamă de gemeni, artista a revenit în lumina reflectoarelor, radiind de fericire și cu o siluetă spectaculoasă.

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut, despre provocările maternității și despre sprijinul pe care îl are atunci când ea și soțul ei, Călin Hagima, sunt nevoiți să plece de acasă.

Cum a slăbit 15 kilograme în doar câteva săptămâni

După naștere, Roxana a reușit să dea jos 15 din cele 20 de kilograme acumulate în sarcină, fără să urmeze o dietă strictă. „Am slăbit 15 kilograme fără să-mi dau seama”, a mărturisit artista pentru Wowbiz, explicând că alăptarea și ritmul alert al vieții de mamă au contribuit semnificativ la pierderea în greutate. Deși recunoaște că mai are puțină burtică, Roxana spune că nu se stresează și că se simte bine în pielea ei. „Mai am încă un pic de burtică, care cred că sunt cele 5 kilograme”, a mai spus ea.

Vedeta a menționat că, deși alăptează, simte nevoia să mănânce dulce după fiecare sesiune, din cauza scăderii glicemiei. Cu toate acestea, se menține activă și nu urmează un regim alimentar strict.

Cine are grijă de gemeni când Roxana și Călin pleacă de acasă

Chiar dacă a revenit la evenimente mondene, gândul Roxanei rămâne mereu acasă, la copii. La prima apariție publică după naștere, artista a recunoscut că i-a fost greu să se desprindă de micuți. „Sunt pe altă lume, sunt pe acasă. Am ieșit noroc cu soțul, că el s-a rugat de mine. Altfel n-aș fi venit”, a spus ea.

Întrebată cine are grijă de gemeni în lipsa lor, Roxana a explicat că beneficiază de ajutorul unei asistente de încredere. „Am o asistentă foarte drăguță care ne mai ajută din când în când și am rugat-o pe ea. Adică am toată încrederea, dar mi-e dor de ei de cum am ieșit din casă”, a mărturisit vedeta.

Roxana Nemeș reușește să îmbine cu grație viața de mamă cu cea de artistă. Deși maternitatea i-a schimbat prioritățile, nu a renunțat la carieră și continuă să participe la evenimente, să cânte și să inspire. Cu sprijinul soțului și al echipei din jurul ei, vedeta se bucură de fiecare etapă a acestei noi vieți, demonstrând că echilibrul între familie și profesie este posibil.

Prin ce a trecut Roxana Nemeș până să rămână însărcinată

Roxana Nemeș povestea în urmă cu câteva luni că nu a reușit să rămână însărcinată pe cale naturală, motiv pentru care ea și soțul ei, Călin, au apelat la fertilizarea in vitro. După mai multe încercări eșuate, cuplul a primit vestea mult așteptată: vor deveni părinți de gemeni.

„Acum cinci ani, eu și soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, dar nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile, când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm. Ne-am făcut investigații și analize. Toate erau foarte bune însă nu se întâmpla să vină minunea noastră”, a mărturisit artista.

Ulterior, Roxana a aflat că suferă de endometrioză și că sistemul ei imunitar era atât de puternic încât împiedica conceperea naturală. Deși medicul nu a considerat necesară operația, ea a ales să o facă pentru a-și spori șansele. Nici după intervenție nu a reușit să rămână însărcinată, nici natural, nici prin FIV.

„Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro. Mi-a recomandat doctorul să mai fac. Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total. Asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală. Ne-am făcut și niște analize genetice. Sunt mai costisitoare, într-adevăr”, a mai spus Roxana Nemeș.

