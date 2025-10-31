Cum se descurcă Roxana Nemeș în postura de mamă de gemeni: „Nu mai pot”

Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu aproape o lună și este mai fericită ca niciodată. Ea a născut gemeni și se bucură la maximum de statutul de mamă. Iată cum se descurcă cu cei doi bebeluși.
Vedeta a născut pe 22 septembrie un băiețel și o fetiță. Drumul spre fertilitate nu a fost deloc ușor. Ea și soțul ei au luptat cinci ani pentru a își ține în brațe copiii. Patru fertilizări in vitro au fost necesare, iar Roxana a trecut și printr-o operație, fiind diagnosticată cu endometrioză.
Când a aflat că va deveni mamă, toate eforturile i-au fost răsplătite. Acum, blondina simte că ață i-a fost menirea. Ea a fost prezentă la premiera filmului Cursa.
„Am o doamnă asistentă extrem de drăguță, în care am încredere și i-am lăsat. Dar sunt cu sufletul la gură. Mi-e dor de ei de când am ieșit pe ușă, deci nu mai pot”, ne-a spus Roxana Nemeș pentru Playtech.ro.
„Chiar sunt o mamă relaxată. Nu mă așteptam să fiu. Dar sunt pentru că am văzut că sunt bine și asta mi-a dat o putere foarte mare. Nu știu, zici că am făcut asta toată viața. Zci că sunt mama lor dintotdeauna. Am știut perfect ce să fac, cum să fac, iar lucrul ăsta chiar mi-a dat-o liniște.
Și când îi văd normal, de ce să fiu stresată? Nu am de ce. N-au cum să doarmă toată noaptea, că sunt bebeluși. E normal să le fie foame din trei în trei ore. Dar ne trezim, ne trezim, nu-i problema. Ne mai epuizăm din când în când, dar cu atâta dragoste o fac, încât nu simt”, a mai spus vedeta.
Soțul ei, Călin Hagima, este în culmea fericirii și se implică în toate activitățile privind îngrijirea bebelușilor.