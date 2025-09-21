Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor. Cum arată vila de un milion de euro a vedetei / Galerie foto

Roxana Nemeș se pregătește intens de venirea pe lume a gemenilor ei, astfel că a amenajat deja camera copiilor care urmează să se nască în curând. Vedeta s-a asigurat că atât fetița, cât și băiețelul ei, vor avea o cameră luminoasă și liniștitoare.

Cum arată camera copiilor Roxanei Nemeș

Roxana Nemeș se pregătește să devină mamă pentru prima dată, astfel că nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Vedeta, care își ține la curent fanii cu ceea ce se întâmplă în viața ei, le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele sociale, cum arată camera gemenilor, amenajată, bineînțeles, în vila de un milion de euro în care locuiește.

Mai sunt doar câteva săptămâni până ce Roxana își va ține bebelușii în brațe, astfel că atât ea, cât și soțul ei așteaptă nerăbdători acest moment. Astfel, camera bebelușilor a fost amenajată cu mult bun gust și eleganță.

Pentru fiica sa, vedeta a pregătit un pătuț roz, în timp ce pentru fiul ei a ales unul de culoare albastră.

De asemenea, în cameră a instalat un dulap plin cu hăinuțe. Din camera copiilor nu lipsește nici masa de înfășat, precum nici un stativ în care sunt puse lucruri esențiale pentru bebeluși, printre care scutece și șervețele umede.

Roxana Nemeș, pe ultima sută de metri cu sarcina

Roxana Nemeș se află în ultima lună de sarcină, astfel că nu mai are mult până ce va deveni mamă cu normă întreagă. Artista spune că în această perioadă a ales să se odihnească, deși se declară a fi emoționată și nerăbdătoare.

„Mă simt bine. Am luat o pauză, că na, ne apropiem. Dar în rest sunt foarte bine și foarte emoționată. Nu prea putem programa o dată exactă la gemeni (n.r. când să nască) Vin când vor ei. Am toate emoțiile din lume, amestecate. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta (n.r. dacă e pregătită să fie mamă). Pregătită nu știu dacă aș fi vreodată… dar sunt sigură că o să le dau toată dragostea din lume și o să mă învețe ei imediat ce vin. Nu-mi fac griji”, a afirmat Roxana Nemeș.

În timpul unei postări pe Instagram, artista a dezvăluit că gemenii ei vor veni pe lume în luna septembrie, însă a precizat că nu știe data exactă întrucât nașterea nu este una programată.

„Bun venit septembrie! Luna în care se vor naște copiii nostri. Nu știu în ce săptămână sau în ce zi aleg să vină. Dar ceea ce știu este că îi așteptam cu atâtea emoții și cu atâta dragoste”, a mărturisit Roxana.

