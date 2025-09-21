  MENIU  
Home > Vedete > Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor. Cum arată vila de un milion de euro a vedetei / Galerie foto

Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor. Cum arată vila de un milion de euro a vedetei / Galerie foto

Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor. Cum arată vila de un milion de euro a vedetei / Galerie foto
Oana Savin
.

Roxana Nemeș se pregătește intens de venirea pe lume a gemenilor ei, astfel că a amenajat deja camera copiilor care urmează să se nască în curând. Vedeta s-a asigurat că atât fetița, cât și băiețelul ei, vor avea o cameră luminoasă și liniștitoare.

Cum arată camera copiilor Roxanei Nemeș

Roxana Nemeș se pregătește să devină mamă pentru prima dată, astfel că nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Vedeta, care își ține la curent fanii cu ceea ce se întâmplă în viața ei, le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele sociale, cum arată camera gemenilor, amenajată, bineînțeles, în vila de un milion de euro în care locuiește.

roxana nemes selfieIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Mai sunt doar câteva săptămâni până ce Roxana își va ține bebelușii în brațe, astfel că atât ea, cât și soțul ei așteaptă nerăbdători acest moment. Astfel, camera bebelușilor a fost amenajată cu mult bun gust și eleganță.

Pentru fiica sa, vedeta a pregătit un pătuț roz, în timp ce pentru fiul ei a ales unul de culoare albastră.

În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
Recomandarea zilei

De asemenea, în cameră a instalat un dulap plin cu hăinuțe. Din camera copiilor nu lipsește nici masa de înfășat, precum nici un stativ în care sunt puse lucruri esențiale pentru bebeluși, printre care scutece și șervețele umede.

Citește și: Roxana Nemeș a spus prin ce a trecut înainte să rămână însărcinată cu gemeni. A reușit cu ajutorul FIV: „Era dureros sufletește, psihic, fizic”

În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Roxana Nemeș, dezvăluiri dureroase despre despărțirea de Călin Hagima. „Totul se întâmplă cu un scop!” Cei doi urmează să devină părinți

Roxana Nemeș, pe ultima sută de metri cu sarcina

Roxana Nemeș se află în ultima lună de sarcină, astfel că nu mai are mult până ce va deveni mamă cu normă întreagă. Artista spune că în această perioadă a ales să se odihnească, deși se declară a fi emoționată și nerăbdătoare.

„Mă simt bine. Am luat o pauză, că na, ne apropiem. Dar în rest sunt foarte bine și foarte emoționată. Nu prea putem programa o dată exactă la gemeni (n.r. când să nască) Vin când vor ei. Am toate emoțiile din lume, amestecate. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta (n.r. dacă e pregătită să fie mamă). Pregătită nu știu dacă aș fi vreodată… dar sunt sigură că o să le dau toată dragostea din lume și o să mă învețe ei imediat ce vin. Nu-mi fac griji”, a afirmat Roxana Nemeș.

Citește și: Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”

Citește și: Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”

În timpul unei postări pe Instagram, artista a dezvăluit că gemenii ei vor veni pe lume în luna septembrie, însă a precizat că nu știe data exactă întrucât nașterea nu este una programată.

„Bun venit septembrie! Luna în care se vor naște copiii nostri. Nu știu în ce săptămână sau în ce zi aleg să vină. Dar ceea ce știu este că îi așteptam cu atâtea emoții și cu atâta dragoste”, a mărturisit Roxana.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu camera copiilor Roxanei Nemeș

Sursă foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Fanatik
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
GSP.ro
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Click.ro
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine sunt americanii care ar putea cumpăra TikTok. Anunțul lui Trump
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”
Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Nuntă MARE în showbiz! Toate divele au plecat în Grecia, unde a avut loc petrecerea. Nicio vedetă nu a lipsit. Gina Pistol și Smiley au fost nașii! Wooow! Superbi!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”
Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Letiția Badea a fost model și a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cum a fost la ziua fiicei Elenei Udrea! Petrecere de prințesă și 35 de imagini unice cu toată familia! Trei ani au fost despărțite de gratii
Cum a fost la ziua fiicei Elenei Udrea! Petrecere de prințesă și 35 de imagini unice cu toată familia! Trei ani au fost despărțite de gratii
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru...”
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru...”
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
DailyBusiness.ro
Englezii vin în România! Hotelurile de lux din Marea Britanie vor apărea și în țara noastră
Englezii vin în România! Hotelurile de lux din Marea Britanie vor apărea și în țara noastră
Ingredientul din bucătărie care s-ar putea scumpi drastic. Producția din 2025, redusă cu 70% în unele județe
Ingredientul din bucătărie care s-ar putea scumpi drastic. Producția din 2025, redusă cu 70% în unele județe
A1.ro
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Norocul bate la ușă pentru o zodie. Reușește să scape de toate problemele financiare
Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Norocul bate la ușă pentru o zodie. Reușește să scape de toate problemele financiare
Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii
Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii
Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”. Cum arată soțul prezentatoarei TV și cei doi copii
Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”. Cum arată soțul prezentatoarei TV și cei doi copii
Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsă parțială de Soare. O zodie primește vestea vieții sale. Va trăi cel mai fericit moment
Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsă parțială de Soare. O zodie primește vestea vieții sale. Va trăi cel mai fericit moment
Observator News
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
Libertatea pentru Femei
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului
Poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului
EXCLUSIV! Ministerul Mediului: România are un plan național pentru reducerea poluării atmosferice până în 2030
EXCLUSIV! Ministerul Mediului: România are un plan național pentru reducerea poluării atmosferice până în 2030
Data plății pensiilor pentru octombrie. Cine sunt seniorii care își primesc banii mai devreme
Data plății pensiilor pentru octombrie. Cine sunt seniorii care își primesc banii mai devreme
Scădere semnificativă a concediilor medicale. Ce a transmis ministrul Sănătății
Scădere semnificativă a concediilor medicale. Ce a transmis ministrul Sănătății
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Andra, transformare radicală de look. Cum a reușit să slăbească în timp record: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton