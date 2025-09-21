Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Imagini de la aniversarea Evei Maria: „Izvorul meu de putere”

Eva Maria, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, a împlinit 7 ani, iar părinții ei i-au organizat o petrecere de neuitat. Mai ales că acesta este primul an, după mult timp, în care fostul politician a putut să sărbătorească alături de fetița ei.

Eva Maria, fiica Elenei Udrea, a împlinit 7 ani

După mai bine de trei ani petrecuți departe de fiica sa, Elena Udrea încearcă să recupereze timpul pierdut. Fostul ministru i-a organizat acum Evei o petrecere de neuitat, cu un tort fabulos și ținute de gală.

Blonda de la Cotroceni i-a transmis Evei și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână”, i-a transmis Elena Udrea fiicei sale, pe Facebook.

Fostul politician a fost atent la fiecare detaliu, de la ținute până la tortul spectaculos, cu unicorni, al Evei. Micuța a avut o rochie roșie strălucitoare, în timp ce Elena Udrea a optat tot pentru o rochie roșie cu mâneci lungi, bufante.

Pe de altă parte, Adrian Alexandrov a preferat o ținută mai lejeră, formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni în aceeași nuanță.

Elena Udrea profită de fiecare clipă alături de fiica sa

Acum că a ieșit din penitenciar, Elena Udrea nu vrea să rateze niciun moment important din viața fiicei sale. Astfel, aceasta a fost prezentă și la dechiderea anului școlar pentru a o susține pe Eva.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cat de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, ca a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog!”, a scris fostul ministru în mediul online.

„Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfinta Fecioara Maria, azi și în fiecare zi!”, a mai scris atunci Elena Udrea, pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Facebook

