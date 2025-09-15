Ce a descoperit Elena Udrea despre fiica sa, Eva Maria: „Nu știm pe cine moștenește”. Cum arată o zi din viața fostului ministru

Elena Udrea încearcă să recupereze timpul pierdut cu fiica sa, în perioada în care a fost închisă la penitenciarul Târgșor, acum încercând să îi fie alături micuței la fiecare pas. Fostul ministru a dezvăluit că fiica sa a surprins-o cu talentul ei, pe care l-a descoperit datorită faptului că acum o poate duce la toate activitățile extrașcolare.

Elena Udrea, uimită de talentul fiicei sale

Elena Udrea își petrecere fiecare zi alături de fiica ei, Eva Maria, în încercarea de a recupera timpul pierdut în perioada petrecută în spatele gratiilor. Fostul ministru al Turismului nu se mai desparte de Eva, pe care o duce și la școală, dar și la activitățile extrașcolare.

Astfel, Elena Udrea a descoperit cât de talentată este fiica sa când vine vorba de canto. Aceasta spune că Eva are o voce foarte frumoasă, însă nu știe de la cine a moștenit micuța urechea muzicală.

Pe de altă parte, blonda a mărturisit că a cântat în corul bisericii, în perioada în care a fost închisă.

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit oareșce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra si la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”, a povestit Elena Udrea pentru Cancan.

Elena Udrea îi citește fiicei sale din Biblie

Elena Udrea a dezvăluit că seara, înainte de culcare, obișnuiește să îi citească Evei din Biblie.

„Seara facem ceva împreună, lego, colorăm, citim, gătim cina. Mai vin prietenii ei la ea sau merge ea la ei. Mâncăm împreună toți trei, apoi baie, pijamale și somn în jur de 21.00. Obligatoriu o poveste înainte de culcare. Din Biblie îi place să îi povestesc cel mai mult, despre Iisus sau din Vechiul Testament, despre prooroci, ori despre copiii care au reușit în viață, sau din copilăria mea, a lui tati sau chiar de când era ea și mai mică. Eu adorm odată cu ea. Și mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd și eu ce telefoane, ce mesaje am mai primit. Mă mai uit la știri, mai vorbim, eu și Adrian, ce nu am apucat în ziua respectivă. Și pe la unu mergem la culcare. Asta dacă nu se trezește Eva și strigă după mine. Cam așa sunt zilele mele, minunate, după care am tânjit 3 ani și jumătate. Și, dacă mă mai enervez cu diverse lucruri, îmi amintesc imediat ce înseamnă să nu le am deloc”, a povestit ea.

Eva Maria învață la o școală privată

Eva Maria a fost însoțită anul acesta, la deschiderea anului școlar, nu doar de tatăl ei, ci și de mama sa, micuța fiind fericită și emoționată să își aibă mama aproape la acest eveniment. Fiica Elenei Udrea este înscrisă la Karin’s Kids Academy, ce are sediul în Pădurea Băneasa.

„Ne trezim la 07.00. Avem discuții pe ținută, pieptănat, hainele de sport, băut apă de dimineață etc. Astfel că plecăm mereu în grabă de acasă la opt fără zece. Prindem un trafic infernal pe DN1, bară la bară, cântăm în mașină, ne rugăm la Dumnezeu să ajungem la timpul potrivit și, întotdeauna ajungem cel târziu la 08.20. Ceea ce e foarte bine, că apucă să mănânce micul dejun, dacă vrea. De obicei nu vrea”, a precizat Elena Udrea.

„La 08.30 Eva începe orele și termină programul la 17.00. Între timp, mă întorc acasă să mă pregătesc de activitățile mele. Încerc ca cea mai mare parte din ce am de făcut să fac de acasă, să îmi programez în Corbeanca eventualele întâlniri care nu pot fi rezolvate online și, dacă e cazul, vin până în oraș. Le organizez astfel încât să ajung în București o dată de două ori pe săptămână, nu mai mult. Așa cum am mai spus, nu îmi mai irosesc timpul cu lucruri și oameni care nu sunt cu adevărat importanți pentru mine. Am multe planuri pe care le pun în practică acum, pas cu pas, ca să citez un cunoscut”, a mai spus Elena Udrea.

Aceasta a precizat că ea este cea care își duce și ia fiica de la școală, încercând astfel să nu mai lipsească deloc din viața Evei.

