Elena Udrea, surprinsă împreună cu fiica ei în drum spre școală. Apariția ei a atras toate privirile. Cum a fost fotografiată

Raluca Vițu
.  Actualizat 12.09.2025, 10:32

Elena Udrea a fost fotografiată de paparazzi în timp ce își conducea fiica, Eva Maria, la școală. La volanul propriei mașini, fosta politiciană părea grăbită să ajungă la timp, iar în acest context a încălcat câteva reguli de circulație, atrăgând atenția fotografilor. Însă dincolo de detaliile din trafic, imaginile surprind o latură rar văzută a Elenei Udrea — cea de mamă dedicată, prezentă și implicată.

Cum a fost fotografiată Elena Udrea în timp ce-și ducea fetița la școală

Pentru această ieșire matinală, Udrea a ales o ținută casual: pantaloni albi, tricou negru și un look complet nemachiat. Apariția ei, lipsită de artificii, transmite naturalețe și simplitate, contrastând cu imaginea sofisticată pe care o afișa în perioada sa activă în politică. Este o prezență discretă, dar plină de semnificație, care vorbește despre priorități schimbate și o dorință sinceră de reconectare cu viața de familie. Vezi AICI cum au surprins-o paparazzi Wowbiz pe Elena Udrea ducându-și fata la școală.

Ajunsă în fața instituției de învățământ, Elena Udrea a coborât din mașină și a însoțit-o pe Eva Maria până la intrare. Departe de agitația politică și de tumultul mediatic care i-a marcat cariera, Udrea pare hotărâtă să recupereze timpul pierdut alături de copilul ei.

Citeşte şi: Ținuta Elenei Udrea din prima zi de școală a fiicei, criticată de stiliști. „Trebuia să acopere brațele!” Ce îi recomandă experții în fashion

Citeşte şi: Elena Udrea, despre viața personală, la două luni după eliberarea din închisoare. „Încă nu ies în presă!” Ce face de când s-a întors acasă

Citeşte și: Unde vrea Elena Udrea să lucreze, după eliberarea din închisoare. „O să îmi fac un program. Prioritățile mele sunt total schimbate!”

Citeşte şi: Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție de senzație în Capitală. Au întors toate privirile cu ținute asortate. Cum au fost fotografiați

Elena Udrea, copleșită de emoții în prima zi de școală a fetei

În urmă cu câteva zile, Udrea a vorbit deschis într-un interviu pentru Cancan despre emoțiile trăite în prima zi de școală a fiicei sale. „A fost o zi plină de emoții. M-am simțit copleșită, dar și recunoscătoare că pot fi alături de Eva în aceste momente importante din viața ei,” a mărturisit ea. La o lună și jumătate de la eliberare, Elena Udrea a decis să își dedice timpul exclusiv familiei, afirmând că, deși are planuri să revină la muncă, „familia va rămâne pe primul loc.”

Unde vrea să lucreze Elena Udrea

În același interviu, Udrea a dezvăluit că ia în calcul o revenire în mediul privat, mai exact în domeniul comunicării și al consultanței. „Nu mă mai văd în politică. Dacă voi reveni profesional, va fi într-un spațiu în care pot construi, nu în care trebuie să lupt,” a declarat ea. Fosta politiciană pare să își dorească un mediu mai stabil și mai creativ, care să îi permită să îmbine viața profesională cu cea de familie, fără presiunea și expunerea publică din trecut.

Elena Udrea a executat 1.478 de zile de detenție

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a fost condamnată definitiv în 2017 la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupție în dosarul „Gala Bute”. Instanța a considerat că Udrea a comis infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu în legătură cu organizarea galei de box din 2011, finanțată din fonduri publice.

Executarea pedepsei a început în România pe 16 iunie 2022, în Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou. Totuși, Udrea a mai fost arestată anterior în România (2015), Costa Rica (2018) și Bulgaria (2022), în contextul aceleiași condamnări. Aceste perioade au fost recunoscute de instanță și deduse din pedeapsă.

În 2025, Tribunalul Prahova a admis contestația formulată de Udrea privind executarea pedepsei. Instanța a considerat că a fost reeducată, a conștientizat gravitatea faptelor și a dat dovezi de îndreptare. Astfel, a fost admisă cererea de eliberare condiționată, iar Udrea a fost pusă în libertate după ce a executat aproximativ 3 ani de detenție.

Foto – Facebook

Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!

