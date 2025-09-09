Unde vrea Elena Udrea să lucreze, după eliberarea din închisoare. „O să îmi fac un program. Prioritățile mele sunt total schimbate!”

La aproape două luni de la eliberarea din penitenciar, Elena Udrea revine în atenția publicului cu o nouă direcție în viață. Fosta politiciană a decis să se implice activ într-un domeniu cu profundă încărcătură socială: drepturile omului și reintegrarea persoanelor care au trecut prin detenție.

Elena Udrea s-a reconectat cu familia

După aproape patru ani petrecuți în închisoare, Elena Udrea s-a întors în sânul familiei în luna iulie, alegând să-și dedice timpul exclusiv fiicei sale, Eva. Într-un interviu pentru cancan.ro, ea a mărturisit că perioada de după eliberare a fost una de reconectare profundă cu familia și de reevaluare a valorilor personale.

„Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a declarat Elena Udrea.

Unde vrea să se angajeze Elena Udrea

Fără să revină în politică, Udrea a ales să se angajeze într-un domeniu care reflectă propria experiență și dorința de a contribui la schimbare. Ea va activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și de reintegrarea celor care au fost în detenție, un gest care pare să marcheze o etapă de maturizare și asumare.

„Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a precizat Udrea.

Dincolo de planurile profesionale, Elena Udrea pare să fi găsit un nou sens în rolul de mamă. Fiica sa, Eva, a fost profund afectată de perioada de detenție, iar Udrea nu ascunde faptul că această suferință a fost cea mai grea povară pe care a purtat-o în acești ani. Legătura dintre cele două s-a consolidat vizibil, iar Udrea pare hotărâtă să nu mai lase nimic să o îndepărteze de familie.

„Cel mai greu mi-a fost să știu cat de mult suferă fetița mea! Eu am trecut peste orice greutate, suferința greu de îndurat era însă cea pentru drama Evei, pe care am lăsat-o la doar trei ani fără mamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva! Gândul la ea îmi sfâșia sufletul!” – a mai spus ea pentru sursa amintită anterior.

Elena Udrea, eliberată din închisoare după o pedeapsă de 1.478 de zile

Elena Udrea, fost ministru al Turismului și una dintre cele mai vizibile figuri politice ale regimului Băsescu, a fost condamnată definitiv în 2018 la 6 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, pentru luare de mită și abuz în serviciu. Inițial, Udrea a fugit din România și s-a stabilit în Costa Rica, unde a fost arestată preventiv în 2018, dar ulterior eliberată. După o perioadă de instabilitate juridică, a fost reținută din nou în Bulgaria, în 2022, în timp ce încerca să evite executarea pedepsei, și extrădată în România.

Pe 16 iunie 2022, Udrea a fost încarcerată la Penitenciarul Târgșor, unde a executat o parte semnificativă din pedeapsă. În timpul detenției, a participat la activități educaționale, a muncit și a fost recompensată de 16 ori pentru comportamentul pozitiv, conform motivării instanței. De asemenea, a fost operată de urgență în 2025, în urma unor probleme medicale apărute în penitenciar.

Pe 1 iulie 2025, Judecătoria Ploiești a admis cererea de eliberare condiționată, iar Tribunalul Prahova a confirmat decizia pe 17 iulie, considerând că Udrea a dat dovezi clare de reabilitare. Deși DNA a contestat eliberarea, invocând gravitatea faptelor și tentativa de a fugi din țară, instanța a decis că Udrea poate fi pusă în libertate înainte de termen, după ce a executat peste 1.478 de zile din pedeapsă.

Foto – arhivă

