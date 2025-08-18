Elena Udrea, weekend cu peripeții la munte, alături de Adrian Alexandrov și de fiica lor, Eva: „Igor ne-a aparat de urs aseară”

Elena Udrea, logodnicul ei, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva Maria, au avut parte de un weekend cu peripeții la munte. Familia a fost acompaniată de Igor, câinele lor de doar 8 luni, care i-a protejat de urs.

Elena Udrea, escapadă la munte cu Adrian Alexandrov și fiica lor, Eva

Elena Udrea (51 de ani) încearcă din răsputeri să recupereze timpul pe care l-a pierdut cu fiica ei, Eva Maria, în cei trei ani și zece luni în care a fost în închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Astfel, înainte ca Eva să înceapă clasa întâi, fosta ministră a Turismului și logodnicul ei au decis să facă o escapadă la munte. De acolo, Elena a publicat două imagini în mediul online.

„Eva și Igor, care ne-a aparat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Elena Udrea în dreptul postării.

Într-una dintre imagini apar Eva și Igor, iar în cea de-a doua apar Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica lor. Fotografiile au strâns peste 7.500 de aprecieri și sute de comentarii.

„În sfârșit, vacanță frumoasă cu toată familia!”, a comentat cineva. „O fetiță minunată, într-o familie puternică și frumoasă!”, a fost un alt mesaj. „O vacanță de vis! Meritați din plin aceste clipe minunate împreună!”, a scris o altă persoană.

Cu ce se va ocupa Elena Udrea după ce a fost eliberată din închisoare

Tribunalul Prahova a decis joi, 17 iulie 2025, eliberarea condiționată a fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, condamnată la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Decizia este definitivă.

După ce a fost eliberată, Elena Udrea a spus cum își va petrecere restul verii, dar și cu ce se va ocupa de acum încolo.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele. Nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic. Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…)

Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non-guvernamentală pentru sprijinirea persoanelor care au trecut prin detenție”, a spus Elena Udrea, imediat după eliberare.

Elena Udrea, vizitată de fiică în închisoare de 150 de ori în trei ani

Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a făcut public faptul că, de-a lungul detenției mamei sale, Eva Maria Alexandrov a efectuat 150 de vizite la penitenciar.

„Nu a primit nicio permisie în toată această perioadă. În schimb, fata a vizitat-o la închisoare de 150 de ori. În toată perioada de arest a avut 150 de vizite. Deci, practic, fetița asta și-a petrecut copilăria alături de mama ei. A fost pedepsită alături de mama ei”, a spus avocatul Elenei Udrea, pentru Fanatik.ro.

