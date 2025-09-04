  MENIU  
Elena Udrea, despre viața personală, la două luni după eliberarea din închisoare. „Încă nu ies în presă!” Ce face de când s-a întors acasă

Raluca Vițu
La două luni de la eliberarea din Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea pare să fi ales calea discreției și a regăsirii personale. Fosta ministră a Turismului, odinioară o prezență constantă în prim-planul politicii și al presei mondene, se retrage acum în mijlocul familiei, departe de tumultul public.

Elena Udrea, între liniște și reflecție: Viața după eliberare

Pe 14 iulie, Elena Udrea a părăsit penitenciarul după aproape patru ani de detenție, executând trei ani și zece luni din pedeapsa primită în dosarul „Gala Bute”. A fost întâmpinată de partenerul său, Adrian Alexandrov, și de avocat, într-un moment încărcat de emoție. Îmbrăcată în alb, cu o atitudine sigură și vizibil transformată, Udrea a transmis un mesaj de recunoștință fiicei sale, Eva Maria, care a vizitat-o de peste 150 de ori în timpul detenției.

Viața în penitenciar a fost, după cum a mărturisit, o experiență dură, pe care o consideră o încercare divină. A povestit despre condițiile grele, despre solidaritatea între femeile încarcerate și despre sprijinul moral primit de la familie. În ciuda greutăților, Udrea a găsit puterea să ajute alte femei din penitenciar, învățându-le să scrie și să se descurce în fața birocrației.

În prezent, Elena Udrea își dedică timpul fiicei sale și momentelor de familie. A bifat deja câteva vacanțe alături de cei dragi, dar a evitat expunerea excesivă pe rețelele de socializare. Deși mulți se întreabă dacă va reveni în politică, Udrea a lăsat de înțeles că nu are această intenție. Timpul petrecut în detenție pare să fi schimbat prioritățile fostei blonde de la Cotroceni, care acum caută echilibrul și liniștea.

„Încă nu ies în presă. Sunt bine, am parte de relaxare, de liniște” – a spus Udrea, potrivit cancan.ro.

Intervenția chirurgicală din detenție

La finalul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de eliberare, Elena Udrea a fost transportată de urgență la spital din cauza unor dureri abdominale severe. Diagnosticul pus de medici a fost colecistită acută litiazică, iar intervenția chirurgicală a fost una ușoară, fără complicații. A fost externată în aceeași zi, iar ulterior a confirmat că se simte bine: „Sunt bine. Toate bune!”

Această problemă de sănătate a venit pe fondul unui stres acumulat în anii de detenție, dar și al condițiilor precare din penitenciar. Udrea a fost nevoită să își gestioneze starea fizică într-un mediu restrictiv, ceea ce a făcut recuperarea mai dificilă. Cu toate acestea, după eliberare, pare să fi revenit la o formă fizică și psihică bună, fiind surprinsă în apariții publice elegante și relaxate.

Revederea cu fiica: un moment de neuitat

Printre cele mai emoționante clipe de după eliberare a fost, fără îndoială, reîntâlnirea cu fiica sa, Eva Maria. După ani petrecuți în detenție, în care micuța i-a făcut peste 150 de vizite la penitenciar, Elena Udrea a putut în sfârșit să o strângă în brațe fără restricții.

„Suntem bine! Ne-am obișnuit. Totul ni se pare mult mai mare după ani în 20 de metri pătrați. A fost frumos, am stat împreună”, a mărturisit Udrea, conform redacția.ro. Revederea a fost pregătită cu grijă de Adrian Alexandrov, partenerul Elenei, care i-a spus fiicei că o așteaptă o „surpriză acasă”, pentru a nu o lua complet prin surprindere.

„Este un moment pe care îl așteptam de foarte mult timp. După atâția ani întregi în care nu și-a putut vedea fetița crescând, vestea eliberării Elenei înseamnă o rază de lumină”, a declarat Adrian Alexandrov.

Micuța Eva Maria a reacționat simplu și sincer: „M-am bucurat să o văd pe mama!”

Foto – Facebook

