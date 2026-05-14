Scriitoarea pentru copii Kouri Richins a fost condamnată la închisoare pe viață pentru omor

O scriitoare de cărți pentru copii, Kouri Richins, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru omor calificat. Mama a fost găsită vinovată de otrăvirea soțului ei, în martie 2022, cu o doză fatală de fentanil.

O poveste șocantă din Statele Unite a captat atenția presei internaționale: Kouri Richins, o mamă din Utah, a fost condamnată la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, fiind găsită vinovată de uciderea soțului ei. Ironia sorții? Femeia a devenit cunoscută publicului după ce a publicat o carte pentru copii despre gestionarea durerii pierderii unui părinte.

Totul a început în martie 2022, când Eric Richins, soțul lui Kouri, a fost găsit decedat în locuința lor. Ancheta a dezvăluit un detaliu cutremurător: în sistemul său s-a descoperit o cantitate de fentanil de cinci ori mai mare decât doza letală. Procurorii au susținut că femeia i-a administrat intenționat substanța letală.

Judecătorul Richard Mrazik, care a pronunțat sentința, a fost ferm: „O persoană condamnată pentru astfel de fapte este pur și simplu prea periculoasă pentru a fi vreodată eliberată”.

Verdictul a fost dat chiar în ziua în care Eric ar fi împlinit 44 de ani, adăugând un strat suplimentar de tragedie acestei povești, conform The New York Times.

Scriitoarea avea datorii uriașe

Detaliile cazului au adus la lumină aspecte tulburătoare. În momentul decesului soțului, Kouri Richins avea datorii de milioane de dolari și era implicată într-o relație cu un alt bărbat. Cu toate acestea, ea a continuat să susțină că este nevinovată.

În fața instanței, femeia le-a vorbit direct celor trei copii ai săi, în vârstă de 9, 7 și 5 ani la momentul tragediei: „Oricât ați fost influențați să credeți că tatăl vostru a fost ucis, că eu v-am luat tatăl, asta este complet greșit. O minciună absolută”.

Pe lângă acuzația de omor calificat, femeia a fost găsită vinovată de fraudă și falsificare în legătură cu polița de asigurare pe viață a soțului său. Potrivit procurorilor, aceasta a încercat să profite financiar de pe urma morții lui Eric, folosind banii pentru a-și rezolva datoriile și pentru a-și construi un viitor cu noul partener.

În 2023, Kouri Richins a fost arestată în timp ce promova cartea „Are You With Me?”, o poveste pentru copii despre un băiețel care încearcă să înțeleagă pierderea tatălui său. Cartea, descrisă inițial ca fiind un sprijin emoțional pentru cei mici care trec prin astfel de momente dificile, a devenit acum un simbol al tragediei care a zguduit această familie.

