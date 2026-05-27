Detalii cutremurătoare despre crima din Cluj. Ucigașul a așteptat poliția râzând

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O crimă zguduie comuna Luna, Cluj: o mamă a fost ucisă încercând să-și apere fiicele de fostul iubit al uneia dintre ele. Agresorul, cunoscut pentru comportamentul său violent, avea un ordin de restricție.

Mamă, ucisă lângă Cluj de fostul iubit al fiicei sale

O crimă șocantă într-o comună de lângă Cluj-Napoca readuce în prim-plan nevoia urgentă de a proteja victimele violenței domestice în România. O mamă și-a pierdut viața încercând să își apere fiica de fostul iubit agresiv al acesteia, în ciuda existenței unui ordin de protecție împotriva atacatorului.

Tragedia s-a petrecut în comuna Luna, situată la aproximativ 50 km de Cluj-Napoca. Agresorul, un tânăr de 24 de ani, a atacat-o pe fosta sa iubită, o fată de doar 18 ani, folosindu-se de un cuțit. Mama fetei și sora acesteia au intervenit pentru a o proteja, dar, din păcate, sacrificiul mamei i-a fost fatal.

Femeia a murit din cauza rănilor suferite, iar sora fetei a fost grav rănită.

„Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în zona locuinţei unui tânăr de 24 de ani, ar fi fost abordat de acesta din urmă. Între cei doi ar fi avut loc discuţii contradictorii, în contextul în care tânărul de 18 ani ar avea o relaţie cu fosta concubină a tânărului de 24 de ani. Ulterior, tânărul de 24 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa fostei sale concubine, în vârstă de 18 ani, unde ar fi agresat-o fizic şi ar fi scos-o din locuinţă. În sprijinul acesteia ar fi intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum şi sora acesteia, o minoră de 16 ani, care, de asemenea, ar fi fost agresate cu un obiect tăietor-înţepător”, a arătat Poliţia Cluj.

Citește și: Un cuplu a fost arestat după ce și-a abandonat cei doi copii pe marginea drumului. Cum au fost găsiți micuții

Citește și: Reacția lui Traian Băsescu după ce Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia Republicii Moldova

Bărbatul a așteptat Poliția cu zâmbetul pe buze

După atac, bărbatul a fugit de la locul crimei, iar ulterior a fost găsit în locuința sa, unde, conform declarațiilor martorilor, a întâmpinat polițiștii râzând și susținând că „nu s-a întâmplat nimic”.

„El era acasă. Încă râdea. Zicea că nu s-a întâmplat nimic”, a povestit un vecin pentru Observatornews.

Fata solicitate un ordin de protecție pe numele fostului iubit.

Citește și: Ce spune Dominic Fritz despre un guvern cu PSD: „USR exclude acest scenariu. Nu există negocieri subterane despre asta”

Citește și: Schimbări majore de la 1 iulie: Se modifică valoarea contribuției de cotizare pentru pensie. Cât va costa un an de vechime după majorarea salariului minim

Deși împotriva lui fusese emis un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș pe 14 mai, care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 15 metri de victimă, tânărul nu a respectat această măsură. Potrivit declarațiilor oferite de IPJ Cluj, legislația fusese clară, dar acest lucru nu a împiedicat deznodământul tragic.

„Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecţie de către Judecătoria Luduş, la data de 14 mai a.c., prin care avea obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 15 metri faţă de locuinţa victimei, având în vedere că agresorul şi victimele locuiau în imobile alăturate”, se mai arată în comunicatul Poliției.

„Era copil agresiv. Pe faţa lui se vedea blând, dar numai el ştia ce face. A făcut aseară live şi se lăuda, lasă că vedem ce se întâmplă dimineaţă. Pe ea, aseară. Peste tot a ameninţat”, a mai spus un tânăr din localitate.

Acuzat de omor, agresorul riscă acum o pedeapsă de 25 de ani de închisoare.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News