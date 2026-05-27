Ce spune Dominic Fritz despre un guvern cu PSD: „USR exclude acest scenariu. Nu există negocieri subterane despre asta”

Dominic Fritz a vorbit despre posibilitatea unui guvern cu PSD și a exclus complet ideea, după ce în spațiul public s-a vehiculat scenariul în care USR ar putea forma un guvern cu PSD și UDMR, la cererea lui Nicușor Dan. Iată ce a spus liderul USR despre un astfel de scenariu.

Dominic Fritz dă asigurări că USR nu face guvern cu PSD

USR este consecvent cu privire la faptul că exclude un guvern cu PSD, a transmis liderul formațiunii, Dominic Fritz.

El a spus că nu există negocieri subterane pe această temă și că partidul pe care îl conduce exclude această posibilitate, însă nu din orgoliu, ci pentru „protejarea drumului proeuropean”.

Mai multe televiziuni, inclusiv unele care se vor serioase, împing „pe surse” așa-zise „știri” că USR ar negocia un guvern cu PSD.

Alții scriu într-un soi de revoltă preventivă despre o presupusă schimbare de direcție a USR, precum iubitul care a visat că a fost înșelat și se trezește supărat pe iubită.

Toate aceste mișcări au un singur scop: să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL.

Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta.

Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală. USR nu va fi niciodată de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților.

Vă rog mult, nu vă lăsați dezbinați de virușii dezinformării. Urmăriți ce fac miniștrii USR, nu credeți în „surse” și nu vă pierdeți încrederea în România”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Nicușor Dan ar fi vrut ca USR să intre la guvernare

Conform unor surse citate de Digi24, președintele Nicușor Dan ar fi insistat ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare, pentru ca noul cabinet să aibă o susținere mai vastă, având în vedere că PNL este de neclintit în privința formării unui guvern cu PSD.

