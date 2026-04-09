USR se dezice de Nicușor Dan, după numirile din Justiție. Reacție dură din partidul condus de Dominic Fritz: „Dezamăgitor și stupid”

Numirile din Justiție făcute de președintele Nicușor Dan au stârnit o mulțime de reacții negative în spațiul public. Decizia a fost întâmpinată cu o reacție dură și din partea USR, partidul condus de Dominic Fritz. Partidul spune că numirile procurorilor-șefi la marile Parchete „au marca PSD pe ele” și dezavuează decizia lui Nicușor Dan.

USR îl pune la zid pe Nicușor Dan, după numirile din Justiție

Partidul a transmis că numirile ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire încredere și transparență și că propunerile PSD nu trebuiau acceptate fără verificări și un proces temeinic de verificare.

„Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă.

Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență. Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele.

Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, a transmis USR.

USR spune că îngrijorările societății civile sunt reale, iar președinte a ignorat avertismentele venite de la procurori din interiorul sistemului, de la CSM, ONG-uri anticorupția și oameni care au protestat pentru o justiție independentă.

„Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă”, se mai arată în comunicat.

Cristian Ghinea, fost ministru USR, reacție dură după decizia lui Nicușor Dan

Și Cristian Ghinea, fost ministru USR al proiectelor europene, a scris pe Facebook o postare care l-a taxat pe președinte.

„Dezamăgitor, lamentabil și stupid Nicușor Dan în numirea lui Voineag et co”.

Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, a vorbit despre gestul președintelui Nicușor Dan, calificându-l drept „o mare greșeală care ne va afecta pe toți”.

„Să ignori cu atâta ușurință avizele negative ale Secției pentru procurori din CSM nu este de bun augur. Astfel de avize au mai fost ignorate și în trecut, iar rezultatele nu au fost bune. Nu susțin că ar trebui să aibă valoare absolută, dar în acest caz erau întemeiate, iar numărul lor nu a fost deloc neglijabil.

De asemenea, lipsa avizelor pentru Marius Voineag și Alex Florența echivalează, în fapt, cu avize negative. Practic, președintele a avut mai multă încredere în pesedistul Radu Marinescu, apropiat al Olguței Vasilescu, decât în procurorii din CSM”, a adăugat Stelian Ion.

Cine sunt șefii marilor Parchete

Nicușor Dan a semnat decretele de numire a șefilor marilor parchete precum DNA, DIICOT și Parchetul General. El a respins o propunere făcută de ministrul Justiției, Radu Marinescu, în privința lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de director adjunct al DIICOT.

Totuși, el a aprobat numirea Cristinei Chiriac și Marinelei Mincă, deși ambele primiseră avize negative de la CSM, la fel ca Iacobici.

Numirile semnate de Nicușor Dan:

Cristina Chiriac – procuror general

Marius Voineag – adjunct al procurorului general

Viorel Cerbu – procuror-şef DNA

Marius Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA

Codrin Miron – procuror-şef al DIICOT

Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT

