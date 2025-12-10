Protest în București după documentarul Recorder. Oameni ies în stradă pentru „o justiție independentă”

Documentarul Recorder numit „Justiție Capturată” scoate la iveală neregulile și abuzurile din sistemul judiciar și procesele întinse până la prescripție pentru anumite persoane influente. În urma documentarului, oamenii sunt chemați să iasă în stradă în cadrul unui protest în fața Consilului Superior al Magistraturii din București.

Protest după documentarul Recorder

Miercuri, 10 decembrie, ora 19:00, în fața sediului CSM din Calea Plevnei 141B, București, va avea loc un protest spontan pentru independența justiției.

Protestul vine după ce documentarul Recorder a dezvăluit mai multe nereguli despre procesele din justiție și practicile abuzive ale judecătorilor.

„Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, declară reprezentanții protestului.

Acțiunea are loc astăzi, pe 10 decembrie la ora 19:00, în fața sediului Consiliului Superior Al Magistraturii. Evenimentul a fost anunțat pe Facebook și poartă numele „Protest pentru o justiție independentă”.

„Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, mai transmit organizatorii.

Printre cerințe se numără și „schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri, cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează”.

„Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere”, mai spun organizatorii.

Documentarul Recorder, difuzat de TVR

TVR transmite miercuri seara, 10 decembrie 2025, documentarul Recorder „Justiție Capturată”, conform președintelui director general al TVR Adriana Săftoiu, care a confirmat informația pentru Hotnews.

„Cred că merită. Decizia au luat-o colegii de la editorial. Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut pe TVR”, a explicat Adriana Săftoiu, întrebată din ce motive se va reda documentarul pe TVR.

Mihai Voinea, jurnalist Recorder, a declarat că publicația a fost contactată de TVR pentru dreptul de a difuza. Recorder a acceptat pentru că dorește ca investigația jurnalistică să ajungă la un public cât mai numeros.

Și B1Tv va transmite documentarul Recorder.

Documentarul „Justiție Capturată” a fost publicat marți seara, 9 decembrie 2025, de către Recorder și a adunat deja peste 730.000 de vizualizări.

„Mărturiile pe care le-am adunat din interiorul sistemului de justiție și pe care le prezentăm în acest material sunt de o gravitate fără precedent.

Ele vorbesc despre dosare de mare corupție în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată, despre cum magistrații care nu se supun sunt marginalizați, hăituiți prin anchete ale Inspecției Judiciare și uneori chiar excluși din magistratură”, se arată în descrierea investigației.

