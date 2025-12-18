Raluca Moroșanu, sancționată pentru critici la adresa justiției. Decizia luată de alți judecători ai Curții de Apel București

Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost îndepărtată dintr-un dosar după ce a vorbit despre corupția din justiție. Decizia a fost luată de două colege judecătoare apropiate de conducerea instanței, în urma unei cereri de recuzare.

Judecătoarea Raluca Moroșanu, recuzată după declarațiile despre corupție

Judecătoarea Raluca Moroșanu, cunoscută pentru curajul de a vorbi despre corupția din sistemul de justiție, se confruntă acum cu consecințele declarațiilor sale. Într-o decizie controversată, ea a fost îndepărtată dintr-un dosar penal, marcând o premieră în cariera sa de 26 de ani.

Decizia de recuzare a venit ca urmare a unei cereri depuse de avocatul Alexandru Turiga, un personaj familiar telespectatorilor România TV, potrivit Recorder. Motivul invocat? O presupusă lipsă de imparțialitate a judecătoarei, bazată pe declarațiile sale publice. Această mișcare a declanșat un proces decizional complex în cadrul Curții de Apel București.

Conform procedurii, cererea a fost analizată de judecătorul Bogdan Dari, coleg de complet al Ralucăi Moroșanu, împreună cu judecătoarea Nicoleta Nolden, aflată pe lista de permanență. Nolden, despre care s-a scris că ar fi fost consiliera lui Cătălin Predoiu, este considerată apropiată de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți.

Cei doi judecători au avut opinii divergente: Dari a propus respingerea cererii, în timp ce Nolden a susținut admiterea acesteia. În consecință, a fost necesară intervenția unui al treilea magistrat.

Al treilea judecător implicat a fost Violeta Georgescu-Ashemimry, șefa secției I Penale, care a fost de acord cu opinia Nicoletei Nolden. Astfel, cererea de recuzare a fost admisă, iar judecătoarea Raluca Moroșanu a fost îndepărtată din dosar.

Implicații ale deciziei pentru libertatea de exprimare a judecătorilor

Această decizie ar putea avea consecințe semnificative pentru sistemul judiciar românesc. Ea pare să transmită un mesaj clar: judecătorii care vorbesc public despre problemele din sistem riscă să fie îndepărtați din dosare.

Potrivit Libertatea, acest precedent contravine unei hotărâri recente a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul judecătorului Cristi Danileț.

Conform CEDO, „judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general”.

Această decizie europeană pare să fie în contradicție directă cu acțiunile întreprinse împotriva judecătoarei Raluca Moroșanu.

Reacția judecătoarei Moroșanu și argumentele avocatului Turiga

Contactată de jurnaliști, Raluca Moroșanu a declarat că prevederile legale nu îi permit să comenteze decizia colegelor sale. Cu toate acestea, ea a subliniat că aceasta este prima recuzare admisă în întreaga sa carieră judecătorească.

Pe de altă parte, avocatul Alexandru Turiga și-a justificat cererea de recuzare invocând necesitatea nu doar a imparțialității efective, ci și a aparenței de imparțialitate a judecătorului. El a argumentat că percepția asupra unui inculpat și a unei cauze poate fi influențată de factori subiectivi, ceea ce ar putea afecta deciziile privind măsurile preventive sau individualizarea pedepselor.

