Decizia CSM pentru Laurențiu Beșu. Ce se întâmplă cu judecătorul după dezvăluirile din documentarul Recorder

Laurențiu Beșu, judecător cunoscut publicului și prin apariția sa în documentarul Recorder, se pregătește să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Decizia sa marchează o etapă importantă în cariera juridică, fiind rezultatul unei opțiuni personale, pe care a explicat-o public la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Decizia de deveni procuror îi aparține în totalitate

În fața jurnaliștilor, Beșu a subliniat că hotărârea îi aparține în totalitate: „Nu a fost influenţat de nimeni să o ia, fiind vorba doar despre momentul din viaţă în care vezi altfel lucrurile şi e bine să faci o schimbare.”

Secția pentru procurori a CSM a intervievat marți 14 candidați care au solicitat schimbarea funcției, printre care și Laurențiu Beșu. După evaluarea acestora, propunerea urmează să fie transmisă președintelui României, care va emite decretul de numire.

Un nou capitol pe plan profesional

Trecerea de la funcția de judecător la cea de procuror reprezintă o schimbare semnificativă în parcursul lui Beșu. Magistratul a explicat că decizia vine din dorința de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și de a aduce o contribuție diferită în sistemul judiciar. Odată cu numirea oficială, el va începe activitatea la Parchetul Judecătoriei Giurgiu, deschizând un nou capitol în cariera sa.

Potrivit declarațiilor lui Laurențiu Beșu, după transferul la Curtea de Apel București, a aflat de la noii colegi că schimbarea ar fi avut ca scop scoaterea sa din completul de judecată al medicului Mircea Beuran, cercetat pentru corupție.

„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: ‘Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului’.

Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel – n.r.), m-au asigurat că ‘fii sigur că există o legătură’. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare”, a declarat Laurențiu Beșu, potrivit tvrinfo.ro.

Foto – arhivă

