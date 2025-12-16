Laura Vicol atacă Recorder iar: „Alo, stimați domni procurori din Parchetul General, vă e frică de Recorder? De ce nu au fost audiați până în acest moment?”

Laura Vicol atacă jurnaliștii de la Recorder din nou, întrebând procurorii Parchetului General de ce nu i-au audiat după documentarul „Justiția Capturată”. Investigația a scos la lumină neregulile din interiorul sistemului judiciar românesc, susținute de mărturiile a sute de magistrați. Vicol a fost demisă de la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților după o altă anchetă Recorder, „Schema Nordis”.

Laura Vicol atacă iar jurnaliștii de la Recorder

Laura Vicol susține că, deși corupția din Justiție trebuie sancționată ferm, ceea ce se întâmplă în prezent „sub pretextul «luptei anticorupție»” reprezintă o „demolare a statului de drept”. Ea critică acuzațiile aduse de Recorder judecătorilor, fără probe din punctul ei de vedere, afirmând că acestea subminează încrederea în Justiție, ordinea constituțională și democrația.

„Mă numesc Laura Vicol și am 26 de ani de avocatură. După o nouă zi cu 10 ore petrecute în instanțe, dacă ar fi să trag o concluzie, ea nu este una confortabilă, dimpotrivă, este una grea. Corupția trebuie sancționată fără rest. Dacă există judecători corupți, nu au ce căuta în sistem și trebuie să plece. Asta nu e negociabil. Dar ceea ce se întâmplă astăzi, sub pretextul «luptei anticorupție», nu mai este curățenie. Este DEMOLARE! A arunca acuzații generale, fără probe, asupra Justiției, a insinua că unii judecători sunt corupți ca regulă, nu ca excepție, nu este curaj civic. Este o armă periculoasă”, a scris avocata pe Facebook.

Laura Vicol este de părere că justiția nu se face mediatic, ci pe baza dovezilor, în fața legii, și acuză Recorder că „instigă la haos și neîncredere”.

„Justiția nu se face la microfon și nu se execută mediatic. Statul de drept nu se apără prin suspiciuni aruncate în masă și nici prin emoție colectivă atent și cu rea credință alimentată. Cine acuză fără dovezi nu apără democrația, ci o subminează, instigând la neîncredere, furie și haos. Ordinea constituțională se dărâmă cu microfoane și emoție colectivă, cam ce vedem în ultimele zile că se întâmplă”, a mai transmis Vicol.

„Acesta este reportajul Recorder: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”

În final, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților cere procurorilor să acționeze legal, cu respectarea prezumției de nevinovăție, la dresa jurnaliștilor Recorder. Tot ea insistă că fără probe nu există dreptate, ci doar distrugere.

„Acesta este reportajul Recorder: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale prin incitarea oamenilor cu ajutorul acuzelor FĂRĂ PROBE să comită fapte menite să submineze ordinea legală a unui stat. NU dosarul amânat astăzi! Judecătorii care zilele trecute aruncau acuzații fără probe nu luptă cu corupția, ci cu ordinea constituțională! După atâtea ore în săli de judecată, văzând oameni, dosare, destine, știu un lucru sigur: fără probe, nu există dreptate ci doar distrugere. Ori ai dovezi și le duci în fața legii, ori taci. Și pleci acasă. Restul nu e reformă. E pură iresponsabilitate din partea celor de la care aveam pretenții. Alo, stimați domni procurori din Parchetul General, vă e frică de Recorder? Mie nu. Cu respectarea prezumției de nevinovăție evident, de ce nu au fost audiați până în acest moment? Hai pa”, a încheiat Laura Vicol.

Laura Vicol a petrecut 10 zile în arest la începutul anului 2025

La începutul anului, Laura Vicol a petrecut 10 zile în spatele gratiilor, după ce a fost reținută de DIICOT în dosarul Nordis.

Schema Nordis a fost demascată de către jurnaliștii de la Recorder, în octombrie 2024. Timp de mai mulți ani, persoanele implicate în acest grup cercetat de DIICOT au încasat bani pe apartamente pe care le-au vândut în mod ilegal către mai multe persoane diferite în același timp. Persoanele înșelate nu și-au primit niciodată imobilele, nici banii înapoi.

Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, alături de alte persoane, sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele, în dosarul Nordis. Avocata susține că acuzațiile aduse ei, soțului ei și asociaților acestuia sunt „minciuni”.

