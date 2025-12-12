Judecătoarea Raluca Moroșanu, prima reacție după ce a detonat conferința de presă a Curții de Apel București și a dispărut: „Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”

Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost cea care a stârnit aplauze în rândul jurnaliștilor și a judecătorilor prezenți în sala unde s-a ținut conferința Curții de Apel București. Ea a luat cuvântul și a spus că tot ce s-a spus în documentarul Recorder „Justiție Capurată” este adevărat. După cuvintele sale care au așternut o reacție de șoc în rândul conducerii CAB, judecătoarea a dispărut. Iată prima ei reacție după întregul eveniment.

Raluca Moroșanu, mesaj de mulțumire penru valul de susținere pe care l-a avut

Judecătoarea Raluca Moroșanu a luat cuvântul înainte de conferința susținută de conducerea Curții de Apel București. Ea a explicat că îl susține pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a dezvăluit în documentarul Record „Justiție Capturată” nereguli și abuzuri grave ale sistemului de justiție din România.

După declarațiile curajoase, jurnaliștii prezenți la conferință au aplaudat-o pentru curaj, iar judecătoarea s-a retras.

Acum, ea a revenit cu un mesaj de mulțumire pentru susținerea primită. Ea a fost numită „omul zilei” și a ținut să trecizeze că urmează să răspundă mai multor mesaje.

„Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Besu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la 20,30, iar astăzi am luat-o de la capăt.

După ce îmi finalizez lucrările de astăzi voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulțumesc încă o dată”, a spus judecătoarea, pe pagina ei de Facebook.

Declarația care a detonat conferința conducerii CAB: „Confirm tot ce s-a spus în documentar”

Raluca Moroșanu a declarat că situația la CAB este „toxică și încordată”, iar judecătorii sunt amenințați constant cu cercetări disciplinare.

”Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă.

Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

