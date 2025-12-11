 Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”

Raluca Moroșanu spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate. Judecătoarea i-a luat pe toți prin surprindere când a apărut la Curtea de Apel București în conferința de presă și a declarat că îl susține pe magistratul Laurențiu Beșu, care a apărut în documentarul Recorder „Justiție Capturată” și a acuzat că judecătorii sunt supuși unor presiuni enorme. Iată cine este Raluca Moroșanu și ce valuri a stârnit astăzi, prin declarațiile sale.

Cine este judecătoarea Raluca Moroșanu

Raluca Moroșanu este judecătoarea care a făcut un pas în față și a vorbit despre neregulile de la Curtea de Apel București. În cadrul conferinței de presă de la CAB de astăzi, 11 decembrie, judecătoarea a prea vizat că îl susține pe magistratul Laurențiu Beșu și că tot ce a spus jurnaliștilor Recorder este adevărat, indiferent ce va spune conducerea CAB.

Ea s spus că judecătorii de la Curtea de Apel sunt „terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare”. Declarațiile au fost întâmpinate cu aplauze de către judecători aflați în încăpere, deși întreaga conducere era prezentă, nu a comentat nimic.

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a spus judecătoarea Raluca Moroșanu.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a afirmat judecătoarea.

„Dacă va fi contrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a spus Moroșanu.

Raluca Moroșanu este judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București și are 26 de ani de magistratură în spate și o carieră excepțională.

Ea este expertă în domeniul penal, dar și autoare a mai multor titluri de specialitate după care studenții la Drept se pregătesc pentru această meserie.

A fost formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și a Școlii Naționale de Grefier. Ea a fost membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.

A contribuit la „Codul de procedură penală comentat”, „Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni’, „Codul de procedură penală. Executarea hotărârilor penale’, „Aspecte controversate în materia grațierii’.

Declarațiile care au șocat conducerea CAB

Judecătoarea Raluca Moroșanu a făcut un pas în față înainte de începerea efectivă a conferinței de presă anunțată de CAB și a spus că neregulile dezvăluite de documentarul Recorder „Justiție Capturată” sunt adevărate și își susține colegul, pe Laurențiu Beșu.

„O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a adăugat ea.

Curtea de Apel București l-a acuzat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au făcut dezvăluiri în documentar, că ar fi fost ofițer la „doi și-un sfert”, unitatea de informații a Ministerului de Interne. Acest lucru este interzis de statutul magistraților

„Afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare. Faptele arată că delegarea sa nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional, iar încercarea de a rescrie ulterior această realitate reprezintă o mistificare periculoasă a adevărului’, se arată într-un comunicat al Curții de Apel remis miercuri seară.

