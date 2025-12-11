Dezvăluiri neașteptate în conferința de presă a Curții de Apel București. O judecătoare a spus că mărturiile din ancheta Recorder sunt adevărate

Reprezentanții Curții de Apel București (CAB) au organizat o conferință de presă pentru a dezminți dezvăluirile din ancheta „Justiția Capturată”, realizată de Recorder. La începutul conferinței, o judecătoare cu experiență de 26 de ani în magistratură a luat cuvântul și a spus că mărturiile colegului ei, Laurențiu Beșu, din documentarul Recorder, sunt adevărate.

Judecătoarea Raluca Moroșanu l-a susținut pe Laurențiu Beșu în conferința de presă a Curții de Apel București, organizată pentru a dezminți dezvăluirile din ancheta „Justiția Capturată”. Beșu, fost judecător la Curtea de Apel de București, a acuzat în ancheta Recorder că delegările judecătorilor se fac în așa fel încât anumite dosare să fie tergiversate sau rejudecate până când intervine prescripția faptelor.

„Am 26 de ani de magistratură. Sunt aici pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu. Este adevărat tot ce zice. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera. O parte dintre colegi sunt de acord cu mine. Nu a fost nici ofițer acoperit colegul nostru, a fost toată viața magistrat. Ei știu că nu mint. Dacă nu îl cred pe Laurențiu, să mă creadă pe mine”, a declarat judecătoarea Raluca Moroșanu, potrivit HotNews.ro.

Cum a justificat Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, deciziile din cazul Vanghelie

Ulterior, Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a luat cuvântul.

„Mulțumim doamna judecător. Așa cum am precizat conferința vine în contextul evenimentelor din ultimele două săptămâni. Pentru a apăra independența justiția, vrem să atragem atenția asupra situației. Vom prezenta dovezi care combat narativele manipulative și arată starea de legalitate. Cea mai gravă mistificare este cea privind schimbarea completurilor”, a explicat Arsenie.

Liana Arsenie a continuat prin a explica deciziile judecătorești din cazul Vanghelie. Arsenie susține că schimbările de personal din curte au fost determinate de necesități obiective și nu de presiuni externe. Tot ea a explicat că faptele lui Vanghelie s-au prescris în anul 2017: „Fiind o infracțiune simplă, termenul de prescripție a curs de la data comiterii, adică din anul 2007, și s-a împlinit în 2017, cu patru ani înainte de a fi înregistrat dosarul la Curtea de Apel București”.

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a scăpat definitiv de condamnarea de 11 ani și 8 luni de închisoare primită în dosarul în care era acuzat că a luat mită 30 de milioane de euro, abuz în serviciu și spălare de bani.

„Nu pretindem că nu sunt probleme în sistemul de justiție”

„Nu pretindem că nu sunt probleme în sistemul de justiție, dar ele pot fi rezolvate doar prin dialog, respect și competență în raport cu atribuțiile constituționale. Preluarea ostilă în stradă a puterii judecătorești prin instigare publică sunt mecanisme care nu pot fundamenta niciodată o democrație”, a mai spus Arsenie.

