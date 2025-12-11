Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. „Dacă deranjez, înseamnă că exist!”

Fosta deputată și avocată Laura Vicol revine în atenția publică după ce a descoperit că se află pe locul 5 în topul celor mai căutate persoane din România. De-a lungul anilor, Vicol a fost asociată cu numeroase controverse și dezbateri aprinse, iar felul direct în care își exprimă opiniile a transformat-o într-o prezență imposibil de ignorat.

Reacția avocatei

Descoperirea clasamentului a determinat-o să transmită un mesaj-manifest pe Facebook, care a devenit rapid viral. În stilul tranșant care a consacrat-o, Laura Vicol s-a adresat atât susținătorilor, cât și detractorilor.

„Dacă deranjez, înseamnă că exist. Dacă sunt căutată, înseamnă că unii încă nu s-au obișnuit cu adevărul meu.

Locul 5 în topul celor mai căutați oameni din România nu e întâmplare, e oglinda tuturor celor care, într-un fel sau altul, își consumă energia cu mine, e consecința directă a tuturor celor care m-au iubit, m-au atacat sau au încercat, fără succes, să mă doboare.

Toți, fără excepție, fără rest, ați contribuit la acest rezultat.

Așa că spun direct:

mulțumesc celor care mă iubesc.

Mulțumesc celor care mă urăsc.

Topurile nu mă definesc, dar ele spun clar un lucru:

nu pot fi ignorată.

Și oricât ar spera unii contrariul, luați de aici:

Rămân”, a scris Vicol pe rețelele sociale.

Mesajul ei a alimentat din nou polarizarea publicului: unii au felicitat-o pentru curajul de a-și asuma poziții incomode, în timp ce alții au criticat tonul sfidător. Vicol pare însă conștientă de acest mix de reacții și dispusă să îl folosească în avantajul ei, consolidând imaginea de personaj controversat, dar imposibil de ignorat.

Laura Vicol, mesaj dur pentru cei care o critică

Laura Vicol se menține extrem de prezentă în mediul online și își exprimă opiniile fără rețineri ori de câte ori consideră necesar. În urmă cu câteva săptămâni, într-o altă postare, avocata a adoptat un ton și mai direct, răspunzând frontal celor care i-au criticat aspectul fizic, studiile sau parcursul profesional.

Vicol a avut o reacție extrem de dură la adresa celor care îi critică limbajul, tatuajele, diplomele sau trecutul profesional. Avocata a subliniat că parcursul ei este construit prin muncă susținută încă din 1999, cu acte în regulă, sacrificii, nopți pierdute și greșeli depășite cu demnitate. Ea a transmis că tot ceea ce a realizat a fost ridicat prin efort propriu, în timp ce detractorii nu ar fi demonstrat aceeași implicare, limitându-se la ironii și comentarii. Vicol a accentuat ideea că succesul ei a stârnit reacții de neîncredere tocmai pentru că o femeie a reușit să obțină mai mult decât mulți dintre cei care o contestă.

„Pentru cei de aici care îmi comentează limbajul, tatuajele, diplomele sau ce mai găsiți voi de disecat: să ne înțelegem. Eu am diplome. Voi aveți gura mare. Eu muncesc cu acte din 99. Voi n-ați muncit niciodată. Statul pe scaun sau statul drepți în fața stăpânilor nu înseamnă nimic. Eu am ridicat tot ce am cu muncă, nopți pierdute, greşeli, biruințe și demnitate. Voi ați ridicat doar sprânceana când ați văzut că o femeie poate mai mult decât voi toți la un loc.

Comentatorii mei de profesie, fără școală, fără carieră, fără nimic, dar cu tupeu nelimitat – vă informez că tastatura nu ține loc de creier. Și nici Facebook-ul nu dă diplome. Când o să munciți măcar un sfert din ce am muncit eu, atunci mai vorbim. Până atunci, tăceți și luați notițe. Nu vă nominalizez, v-aş da valoare şi nu ştiți ce sā faceți cu ea. Hai pa!” – a transmis avocata.

