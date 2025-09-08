Laura Vicol, care este cercetată în dosarul Nordis, și-a tatuat recent brațul. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a optat pentru un tatuaj controversat, generând un val de reacții negative în mediul online.

Laura Vicol, tatuaj controversat, în timp ce este cercetată în dosarul Nordis

Laura Vicol (50 de ani) și-a tatuat o „vulpiță cu coroniță” pe unul dintre brațe, generând un val de reacții negative în mediul online, în contextul dosarului Nordis, în care este cercetată pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Vezi imaginile cu tatuajul în galeria foto de mai sus!

„Are tupeu doamna!”, a comentat cineva în dreptul postării.

„Sigla Nordis i se potrivea mai bine”, a fost un alt comentariu sarcastic.

„Tatuajul vă prinde bine la pușcărie. La mulți ani cu executare”, a transmis altă persoană.

„Da.. vulpiță, că e șmecheră… a înșelat atâția oameni”, a scris altcineva.

„Vulpea cea șireată”, a fost un alt mesaj.

„Mie mi-ar fi rușine să ies în public! V-ați îmbogățit pe spinarea românilor! Nu ți-e frică de Dumnezeu???”, a comentat o altă persoană.

„Ce tatuaj de tirist și-a făcut (fosta) șefă a comisiei juridice”, a fost un alt comentariu.

Citește și: Reacția Laurei Vicol după ce s-a spus că a sfidat legea pe Arena Națională. „Toată lumea fumează pe stadion. Sunteți penibili!”

Laura Vicol a petrecut 10 zile în arest la începutul anului 2025

La începutul anului, Laura Vicol a petrecut 10 zile în spatele gratiilor, după ce a fost reținută de DIICOT în dosarul Nordis.

Schema Nordis a fost demascată public de către jurnaliștii de la Recorder, în octombrie 2024. Timp de mai mulți ani, persoanele implicate în acest grup cercetat de DIICOT au încasat bani pe apartamente pe care le-au vândut în mod ilegal către mai multe persoane diferite în același timp. Persoanele înșelate nu și-au primit niciodată imobilele, nici banii înapoi.

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, alături de alte persoane, sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele, în dosarul Nordis. Avocata susține că acuzațiile aduse ei, soțului ei și asociaților acestuia sunt „minciuni”.

Foto: Instagram/@deputatlauravicol

Urmărește-ne pe Google News