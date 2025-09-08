Laura Vicol, care este cercetată în dosarul Nordis, și-a tatuat recent brațul. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a optat pentru un tatuaj controversat, generând un val de reacții negative în mediul online.
Laura Vicol (50 de ani) și-a tatuat o „vulpiță cu coroniță” pe unul dintre brațe, generând un val de reacții negative în mediul online, în contextul dosarului Nordis, în care este cercetată pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Vezi imaginile cu tatuajul în galeria foto de mai sus!
„Are tupeu doamna!”, a comentat cineva în dreptul postării.
„Sigla Nordis i se potrivea mai bine”, a fost un alt comentariu sarcastic.
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, alături de alte persoane, sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele, în dosarul Nordis. Avocata susține că acuzațiile aduse ei, soțului ei și asociaților acestuia sunt „minciuni”.