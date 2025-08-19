Reacția Laurei Vicol după ce s-a spus că a sfidat legea pe Arena Națională. „Toată lumea fumează pe stadion. Sunteți penibili!”

Laura Vicol a reacționat pe rețelele sociale după ce a fost surprinsă fumând la derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe Arena Națională. Momentul a stârnit un val de controverse în spațiul public, deoarece gestul ei este considerat ilegal conform regulamentelor Federației Române de Fotbal.

Potrivit normelor în vigoare, fumatul – inclusiv al țigărilor electronice – este interzis în spațiile destinate spectatorilor, fiind permis doar în zonele special amenajate pe terasamentul exterior al stadionului.

Gestul care a aprins spiritele în tribune

Laura Vicol, cunoscută pentru aparițiile sale publice și implicarea în diverse scandaluri mediatice, a fost fotografiată în timpul meciului fumând dintr-un dispozitiv Iqos, în zona de tribună. Imaginile au generat reacții critice, mai ales în contextul în care regulamentul FRF este clar în privința interdicției. Incidentul a fost amplificat și de faptul că Vicol a fost deja implicată în dosarul Nordis, cercetat de DIICOT pentru fapte grave.

Reacția Laurei Vicol după acuzele care i s-au adus

La scurt timp după apariția imaginilor cu ea la Arena Națională, Laura Vicol a oferit o reacție pe pagina sa de Facebook, unde a transmis un mesaj tranșant celor care au criticat gestul său.

„Pentru ăștia care m-ați pozat la meci și ați scris că sfidez legea… Bobiță, pe stadion, unde mă duc des, să știți că fumează toată lumea Iqos și o să fumez în continuare dacă asta înseamnă că sfidez legea, pentru că sunt fumătoare și pentru că toată lumea fumează pe stadion.

Să scrieți despre mine că am sfidat legea și că m-am îmbrăcat extravagant la un meci de fotbal… M-am dus în pantaloni de trening și în maieu. Asta înseamnă extravagant pentru voi?

Dacă vreți să știți de unde am și lenjeria, vă spun… E de la Victoria’s Secret. Dar nu cred că pe cititori îi interesează ținuta mea extravagantă. Adică pantaloni de trening și maieu. Sunteți penibli!”, a transmis Laura Vicol într-un clip adresat fanilor pe pagina sa de Facebook.

Dosarul Nordis: acuzații grave și arest preventiv

Laura Vicol nu este străină de atenția mediatică. Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a fost implicată într-un scandal de proporții legat de grupul imobiliar Nordis, care a atras atenția publică și a autorităților judiciare din România.

În februarie 2025, Laura Vicol și soțul ei, Răzvan Ciorbă, au fost arestați preventiv în dosarul Nordis, fiind acuzați de implicare într-o rețea infracțională organizată. Procurorii DIICOT au formulat acuzații de delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, susținând că grupul Nordis a vândut în mod fraudulos apartamente către mai multe persoane simultan, fără a le livra sau a returna banii.

Judecătorii au descris comportamentul inculpaților ca având o „îndrăzneală absolut deosebită” și o „lipsă totală de respect față de lege”, considerând că faptele comise au generat o puternică rezonanță socială și au justificat măsura arestării preventive.

Schema Nordis a fost expusă public în octombrie 2024, iar până în prezent, peste 1.200 de persoane au formulat cereri în instanță pentru recuperarea banilor investiți. Printre păgubiți se numără și nume cunoscute din fotbalul românesc, precum Florin Gardoș, Cristi Bărbuț și George Pușcaș.

Procurorii au mai descoperit că Nordis a beneficiat de sprijinul unor instituții publice, care au emis autorizații fără verificări riguroase. De exemplu, Poliția Locală Năvodari și Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța au fost acuzate că nu au luat măsuri adecvate, deși au constatat nereguli grave pe șantierele Nordis.

Pe fondul presiunii publice, Laura Vicol a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice, iar imaginea sa publică a fost puternic afectată. Deși a fost eliberată ulterior din arest, scandalul continuă să o urmărească, mai ales în contextul în care păgubiții Nordis au contestat decizia judecătorilor de la Înalta Curte care au respins definitiv propunerea de arestare.

