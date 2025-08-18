  MENIU  
Home > Vedete > Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională
Adelina Duinea
.  Actualizat 18.08.2025, 15:38

Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, cercetată de DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune în dosarul Nordis, printre altele, a fost prezentă la meciul dintre FCSB și Rapid, de duminică, 17 august, pe Arena Națională. Avocata a fost surprinsă sfidând legea în tribune.

Laura Vicol, apariție imposibil de ratat la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Laura Vicol în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională, 17 august 2025 (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Laura Vicol (50 de ani) a asistat la derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe Arena Națională. Avocata a atras toate privirile într-un maieu alb și pantaloni Louis Vuitton. În plus, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a purtat un lănțișor „Amal”, din aur galben de 14 K, în valoare de 7.400 de lei și o borsetă Chiara Ferragni de aproximativ 1.300 de lei, potrivit Gazeta Sporturilor.

Nu a atras atenția doar prin ținuta extravagantă, ci și prin faptul că a fumat dintr-un dispozitiv electronic pentru tutun, lucru interzis pe stadioanele din România.

Citește și: Laura Vicol a răbufnit la adresa celor care îl critică pe Ion Iliescu, după ce fostul președinte a murit: „Tăceți! Există familie, există copii, există durere. Voi, cu gurile voastre spurcate…”

Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Recomandarea zilei

Avocata a sfidat legea în tribune

Potrivit Federației Române de Fotbal, citată de Gazeta Sporturilor, spectatorii sunt obligați: „să nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a”.

Laura Vicol este o prezență constantă la meciurile celor de la FCSB, după ce, la începutul anului, a petrecut 10 zile în spatele gratiilor. Avocata a fost reținută de DIICOT sub acuzația că a făcut parte dintr-un grup infracțional cercetat pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Laura Vicol, reacție acidă după ce s-a zvonit că a divorțat de Vladimir Ciorbă și că ar avea o relație cu Sorin Grindeanu: „E de noaptea minții”

Patru fotbaliști, păgubiți de schema Nordis

Schema Nordis a fost demascată public de către jurnaliștii de la Recorder, în octombrie 2024. Timp de mai mulți ani, persoanele implicate în acest grup cercetat de DIICOT au încasat bani pe apartamente pe care le-au vândut în mod ilegal către mai multe persoane diferite în același timp. Persoanele înșelate nu și-au primit niciodată imobilele, nici banii înapoi.

Potrivit GSP.ro, Nordis are peste 1.200 de creditori care-și cer în instanță banii înapoi. Printre ei, patru nume din fotbal: foștii jucători Alessandro Caparco, Adrian Ropotan, Florin Gardoș și Cristi Bărbuț, fotbalist la Unirea Slobozia.

Foto: Facebook; Gazeta Sporturilor

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Fanatik
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
GSP.ro
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
Click.ro
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
TV Mania
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Citește și...
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Imagini de neratat cu Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru! Cei doi au fost filmaţi într-o ipostază nemaivăzută, nu s-au putut abţine
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Construcția care deschide noi porți pentru Europa ascunde o mare provocare
Gabriela Cristea, apariție rară în costum de baie. Cum s-a fotografiat în piscina din curtea casei sale. Rareori se afișează așa
Fostă Miss Rusia și concurentă la Miss Universe a murit la doar 30 de ani. Felul în care și-a pierdut viața este șocant
Cât a scos Mădălin Ionescu din buzunar pentru o masă de patru persoane în Grecia: „Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, apariție rară în costum de baie. Cum s-a fotografiat în piscina din curtea casei sale. Rareori se afișează așa
Gabriela Cristea, apariție rară în costum de baie. Cum s-a fotografiat în piscina din curtea casei sale. Rareori se afișează așa
Fostă Miss Rusia și concurentă la Miss Universe a murit la doar 30 de ani. Felul în care și-a pierdut viața este șocant
Fostă Miss Rusia și concurentă la Miss Universe a murit la doar 30 de ani. Felul în care și-a pierdut viața este șocant
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Elle
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: „Nu ne descurcăm...”
Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: „Nu ne descurcăm...”
Alina Eremia, PRIMELE declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire.” FOTO
Alina Eremia, PRIMELE declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire.” FOTO
DailyBusiness.ro
Nicușor Dan nu vede posibilă exploatarea aurului de la Roșia Montană cu tehnologiile actuale
Nicușor Dan nu vede posibilă exploatarea aurului de la Roșia Montană cu tehnologiile actuale
Vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Arad, scoasă la vânzare. Locuinţa are 30 de camere şi o curte interioară generoasă
Vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Arad, scoasă la vânzare. Locuinţa are 30 de camere şi o curte interioară generoasă
A1.ro
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Cât a scos Mădălin Ionescu din buzunar pentru o masă de patru persoane în Grecia: „Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”
Cât a scos Mădălin Ionescu din buzunar pentru o masă de patru persoane în Grecia: „Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”
Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au ajuns la o înțelegere, după divorț. Ce au decis foștii soți de dragul fetiței lor
Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au ajuns la o înțelegere, după divorț. Ce au decis foștii soți de dragul fetiței lor
Loredana Groza, apariție sexy pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!”. Cum s-a filmat cântăreața
Loredana Groza, apariție sexy pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!”. Cum s-a filmat cântăreața
De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota: „Ea a înțeles asta”
De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota: „Ea a înțeles asta”
Observator News
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
Libertatea pentru Femei
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Matcha, vedeta rețelelor sociale: Uite cât cești este sigur să bei pe zi
Matcha, vedeta rețelelor sociale: Uite cât cești este sigur să bei pe zi
Bacteria carnivoră care face ravagii în Marea Neagră – mortalitate 20%
Bacteria carnivoră care face ravagii în Marea Neagră – mortalitate 20%
Farmaciștii din Maroc ies în stradă: acuzații dure la adresa Ministerului Sănătății
Farmaciștii din Maroc ies în stradă: acuzații dure la adresa Ministerului Sănătății
Horoscop 19 august 2025. O zodie este nevoită să ia măsuri: Previziuni complete
Horoscop 19 august 2025. O zodie este nevoită să ia măsuri: Previziuni complete
TV Mania
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton