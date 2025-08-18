Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, cercetată de DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune în dosarul Nordis, printre altele, a fost prezentă la meciul dintre FCSB și Rapid, de duminică, 17 august, pe Arena Națională. Avocata a fost surprinsă sfidând legea în tribune.

Laura Vicol, apariție imposibil de ratat la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Laura Vicol (50 de ani) a asistat la derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe Arena Națională. Avocata a atras toate privirile într-un maieu alb și pantaloni Louis Vuitton. În plus, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a purtat un lănțișor „Amal”, din aur galben de 14 K, în valoare de 7.400 de lei și o borsetă Chiara Ferragni de aproximativ 1.300 de lei, potrivit Gazeta Sporturilor.

Nu a atras atenția doar prin ținuta extravagantă, ci și prin faptul că a fumat dintr-un dispozitiv electronic pentru tutun, lucru interzis pe stadioanele din România.

Avocata a sfidat legea în tribune

Potrivit Federației Române de Fotbal, citată de Gazeta Sporturilor, spectatorii sunt obligați: „să nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a”.

Laura Vicol este o prezență constantă la meciurile celor de la FCSB, după ce, la începutul anului, a petrecut 10 zile în spatele gratiilor. Avocata a fost reținută de DIICOT sub acuzația că a făcut parte dintr-un grup infracțional cercetat pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele.

Patru fotbaliști, păgubiți de schema Nordis

Schema Nordis a fost demascată public de către jurnaliștii de la Recorder, în octombrie 2024. Timp de mai mulți ani, persoanele implicate în acest grup cercetat de DIICOT au încasat bani pe apartamente pe care le-au vândut în mod ilegal către mai multe persoane diferite în același timp. Persoanele înșelate nu și-au primit niciodată imobilele, nici banii înapoi.

Potrivit GSP.ro, Nordis are peste 1.200 de creditori care-și cer în instanță banii înapoi. Printre ei, patru nume din fotbal: foștii jucători Alessandro Caparco, Adrian Ropotan, Florin Gardoș și Cristi Bărbuț, fotbalist la Unirea Slobozia.

