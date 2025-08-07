Laura Vicol a răbufnit la adresa celor care îl critică pe Ion Iliescu, după ce fostul președinte a murit: „Tăceți! Există familie, există copii, există durere. Voi, cu gurile voastre spurcate…”

Laura Vicol a răbufnit la adresa celor care îl critică pe Ion Iliescu, după ce fostul președinte al României a murit. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, avocata a cerut ca, indiferent de opiniile politice sau de trecutul controversat al fostului șef de stat, să se păstreze respectul și tăcerea în fața morții. Ea a atras atenția că un om care a murit nu mai poate răspunde, iar familia și cei apropiați trăiesc durerea pierderii.

Avocata a insistat că în fața morții trebuie să existe respect, indiferent de opiniile despre persoana dispărută.

„E mort. Tăceți! Nu pentru că a fost Ion Iliescu. Ci pentru că e mort. Pentru că nu mai poate răspunde. Pentru că există familie. Pentru că există copii. Pentru că există durere. Dar voi, cu gurile voastre spurcate, care scuipați și când omul nu mai e, care jubilați peste sicrie și vă credeți judecători ai istoriei, aveți un singur adevăr: zero respect.

Ion Iliescu va rămâne în istorie, cu tot ce a însemnat – bun şi rău. Voi nu veți rămâne nicăieri. Nici măcar în amintirea celor pe care îi înjurați azi pentru aplauze ieftine. E simplu: cine nu știe să tacă în fața morții, nu a învățat nimic din viață”, a scris ea pe pagina sa personală de Facebook.

Fostul președinte al României a fost condus pe ultimul drum

Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum astăzi, pe data de 7 august 2025. Fostul președinte al României a fost înmormântat cu onoruri militare și salve de tun. Mai puțin de 50 de persoane au participat la slujba din biserică.

Întreaga țară ține doliu național astăzi, în amintirea fostului președinte. Înmormântarea a avut loc la Cimitirul Militar Ghencea III din București, acolo unde el își va dormi somnul de veci.

Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani

Ion Iliescu, fost președinte al României după evenimentele din anul 1989, s-a stins din viață pe data de 5 august 2025, la ora 15:55, într-un spital din București aflat în subordinea SRI. Fostul șef al statului a murit la vârsta de 95 de ani.

A fost internat încă din data de 9 iunie, fiind în tratament pentru o formă de cancer pulmonar. În ultimele săptămâni, starea lui s-a înrăutățit treptat. Potrivit echipei medicale, în ultimele zile au apărut complicații serioase la mai multe organe, iar o insuficiență respiratorie a fost cea care i-a adus decesul.

„Astăzi, 5 august 2025, domnul Ion Iliescu a încetat din viață, decesul fiind înregistrat la ora 15:55. Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților. Ion Iliescu a fost internat în unitatea noastră începând cu 9 iunie, iar pe parcursul celor 57 de zile de spitalizare echipa medicală multidisciplinară a depus toate eforturile pentru a-i asigura îngrijirea şi tratamentul necesare.

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” rămâne fidel misiunii sale de a pune pe primul loc viața, demnitatea și respectul pentru pacienții săi”, au transmis reprezentanții spitalului atunci.

