Primele imagini de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României, condus pe ultimul drum cu onoruri militare și salve de tun

Primele imagini de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României este condus pe ultimul drum cu onoruri militare și salve de tun. Astăzi, pe data de 7 august 2025, este zi de doliu național, după ce fostul șef al statului s-a stins din viață pe data de 5 august 2025.

Ion Iliescu este înmormântat astăzi cu ceremonii militare, inclusiv salve de tun, așa cum prevede legea pentru foștii președinți ai României. Evenimentul se desfășoară în București, cu puțini participanți, și anume sub 50 de persoane, în principal rude și câțiva oameni din politică.

Primele imagini de la înmormântarea lui Ion Iliescu

UPDATE 10:46: Chiar în aceste momente, oficierea slujbei religioase de înmormântare are loc la Biserica Cotroceni din București.

UPDATE 10:37: Se aud clopote în zona din jurul Palatului Cotroceni, în Capitală.

UPDATE 10:35: Alaiul funerar se îndreaptă de la Copertină spre biserica din Cotroceni.

UPDATE 10:29: Traseul sicriului trece prin Sala Unirii, Galeria Basarabilor și Holul de Onoare, în drum spre Copertină. Acolo, militari din Armată formează garda, iar fanfara militară cântă în semn de respect.

UPDATE 10:26: Sicriul este luat de pe suport și dus către ieșirea oficială a Palatului Cotroceni.

UPDATE 10:08: La ceremonie sunt prezenți 76 de soldați din Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”. 20 dintre ei trag 21 de salve, 32 cântă Imnul și semnalul „Stingerea”, iar 12 stau de pază lângă sicriu, în trei schimburi a câte 30 de minute.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte este transportat pe un afet de tun, la fel ca la funeraliile Regelui Mihai din anul 2017.

UPDATE 10:00: Serviciul religios a început, fiind oficiat de mai mulți preoți. Până la acel moment, președintele Nicușor Dan nu era prezent.

UPDATE 09:25: Preoții care țin slujba au ajuns în cursul dimineții. Deși momentul este marcant, numărul celor prezenți este redus, iar atmosfera este calmă și sobră.

La ceremonie au fost prezenți, printre alții, Ilie Bolojan, Mișu Negrițoiu, care a ocupat funcții în guvern și Parlament în anul 1990, Viorica Dăncilă, care a venit și în seara precedentă la priveghi, Petre Daea, Theodor Stolojan, Adrian Năstase, Șerban Nicolae, cunoscut pentru apropierea de Ion Iliescu, Robert Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului, Virgil Măgureanu și Nicolae Văcăroiu.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va lua parte la eveniment, dar a transmis un mesaj oficial de condoleanțe.

Petre Daea a făcut declarații despre Ion Iliescu

La ceremonia funerară de la Palatul Cotroceni din București, Petre Daea a făcut câteva declarații importante despre Ion Iliescu.

„Un reper politic, un reper de muncă, de dăruire, de atașament față de oameni, un om care a știut să adune în jurul lui problemele cu care se confruntă țara, un președinte care și-a iubit țara cel mai mult”, a spus el la ceremonia funerară.

Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani

Ion Iliescu, fost președinte al României după anul 1989, s-a stins din viață pe data de 5 august 2025, la ora 15:55, în spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București, la vârsta de 95 de ani. Era internat din data de 9 iunie, suferind de cancer pulmonar. Starea lui s-a înrăutățit treptat în ultima lună.

Potrivit medicilor, în ultimele zile au apărut complicații serioase la organe, iar insuficiența respiratorie a dus la deces.

