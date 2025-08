Victor Dorobanțu, dezvăluiri din culisele „Wednesday”, sezonul 2. Cum a evoluat relația dintre el și Jenna Ortega și ce a învățat de la Catherine Zeta-Jones: „A fost ca o mamă pe set” / Exclusiv

Victor Dorobanțu ar fi putut băga mâna în foc că momentul lui de la „iUmor” va rămâne doar o amintire urâtă, după ce n-a reușit să-i impresioneze pe jurați. Mai târziu însă, fix acel moment l-a adus în aceeași încăpere cu celebrul Tim Burton, care i-a remarcat potențialul și l-a distribuit în serialul-fenomen „Wednesday” în rolul simpaticului Mânuță (Thing), sarea și piperul familiei Addams. În așteptarea lansării sezonului 2 al serialului Netflix, tânărul ne-a dezvăluit cum a colaborat cu Jenna Ortega (Wednesday Addams) și Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), dar și cum i s-a schimbat viața de când s-a alăturat acestui proiect.

Victor Dorobanțu, detalii exclusive din culisele „Wednesday”, sezonul 2

Sezonul 2 din serialul „Wednesday” va apărea în două părți pe Netflix, prima programată pentru miercuri, 6 august, urmând ca a doua să apară pe data de 3 septembrie, de asemenea într-o miercuri. Premiera globală a noului sezon a avut loc tot într-o zi de miercuri, pe 30 iulie, la Londra. La eveniment a fost prezentă distribuția serialului, din care face parte și Victor Dorobanțu, dar și artista Olivia Addams și influencerița Ioana Turcescu, fiica jurnalistului Robert Turcescu.

Înainte de premieră, Victor Dorobanțu (28 de ani) ne-a făcut o vizită scurtă în timpul căreia ne-a spus cum a fost să filmeze în Irlanda, cum l-a schimbat acest proiect, dar și cum a colaborat cu actrițele Jenna Ortega și Catherine Zeta-Jones, un duo mamă-fiică savuros.

Bună, Victor! Ești pregătit să ne răspunzi la toate curiozitățile despre sezonul 2 din „Wednesday”?

Dacă nu facem spoilere, da!

În primul rând, spune-ne cum este diferit acest sezon față de sezonul precedent.

Este mult mai mult decât primul sezon, din toate punctele de vedere. Mânuță (Thing) aici de față este mult mai șmecher. Îl vom lansa în două bucăți. Deși fanii sunt îngrijorați de pauza dintre cele două bucăți, cea de pe 6 august și cea de pe 3 septembrie, vă garantez că așteptarea dintre va merita. Tot ce ați văzut în sezonul 1, în sezonul 2 veți vedea mult mai mult. Au reușit ca sezonul 2 să fie mult, mult, mult mai interesant decât primul, pe fiecare capitol pe care m-ați putea întreba.

Sezonul 2 s-a filmat în Irlanda

Știm că sezonul 2 a fost filmat în Irlanda. Cum a fost experiența asta pentru tine, având în vedere că primul sezon s-a filmat în România?

A fost foarte frumos în Irlanda. Dublin este acum un oraș de suflet pentru mine. Aș prefera să stau în Dublin acum cât este cald în România. M-am îndrăgostit foarte mult și de peisajele de acolo. Este un oraș, la prima vedere, mult mai sumbru, deci se poate înțelege de ce Wednesday ar fi dorit să stea acolo. Într-adevăr, este mult mai ploios, mult mai întunecat, dar, la finalul zilei, este un loc perfect pentru Wednesday.

După filmări, făceați ceva, mergeați la un local împreună?

Este obligatoriu în Dublin să bei o halbă de Guinness după fiecare zi de muncă. Da, să spunem că aproape în fiecare zi încercam să și ieșim, să ne trăim viața, ca să spun așa, să ne relaxăm. A fost un oraș care ne-a primit cu brațele deschise, deci a meritat să facem și asta.

Pentru cineva care ar vrea să viziteze Irlanda, ai vreo recomandare?

Da, am foarte multe recomandări. Trebuie neapărat să mergi să bei o halbă de Guinness la Temple Pub, unde este cea mai autentică halbă de Guinness. Trebuie neapărat să căutați Victor’s Way, o pădure mistică în care poți să te plimbi, să ai niște experiențe. Trebuie văzut dintr-un cap în altul și nu cred că ai nevoie de mai mult de trei zile ca să vezi tot orașul. Este foarte tare!

Ție și colegilor tăi v-a fost dor de România?

Mie personal, da. Chit că încă locuiesc aici. Ca experiență de filmare mi-a fost dor de România. Cu siguranță și altora le-a fost. Noi, românii, avem un caracter aparte, dar vă zic sincer că și irlandezii sunt foarte apropiați de sufletul nostru.

Personalitatea lui „Mânuță”, script sau improvizație?

Care a fost cea mai mare provocare sezonul acesta pentru tine?

Probabil munca depusă în raport cu timpul petrecut pe set, pentru că, așa cum am spus, totul este mult mai mult. Eu unul, personal, cred că doar anumite duminici și sâmbete le-am avut libere, dar în toate aceste luni am stat în fiecare zi 13, 14, 15 ore pe set, fără oprire. A fost o provocare și să reușesc să îl aduc pe Mânuță (Thing) la nivelul așteptărilor fanilor, pentru că desigur după primul sezon, unde nivelul a fost aici (foarte înalt – n.red.), a trebuit să ne chinuim să-l ducem și mai sus. Mânuță (Thing) acum are mult mai multă personalitate și prezență pe ecran.

Te-ai mai înghesuit în spații mici și sezonul acesta?

În mult mai multe spații și în mult mai multe poziții și posturi. Da, au fost mult mai multe provocări din punct de vedere actoricesc pentru mine, dar o să merite, o să vedeți.

„Am reușit să le câștig încrederea producătorilor și lui Tim Burton”

Mânuță (Thing) este sarea și piperul serialului. Aș vrea să știu cât din el este parte a scenariului și cât este improvizație.

Scenariul este desigur cel mai important, este ideea de bază pe care noi o prezentăm cu Mânuță (Thing), dar într-adevăr nu este același lucru ca la un personaj normal. Mie mi se dau niște direcții, mi se conturează ideea pe care trebuie să o transmită personajul în scena respectivă. În mare parte, hai să spunem 60-70%, este improvizație din partea mea la direcțiile regizorului și producătorilor. Într-un fel, pentru Mânuță (Thing) cam toată lumea pune cot la cot pentru a contura cât mai bine acțiunea și ceea ce vrea să spună personajul, inclusiv ceilalți actori, colegii mei, care interacționează cu Mânuță (Thing) în scena respectivă. Răspunzând sau întrebând sau comportându-se într-un anumit fel cu el îl ajută să comunice.

Și pentru tine asta e o libertate sau dimpotrivă?

Este o foarte mare libertate. Am reușit să le câștig încrederea producătorilor și lui Tim Burton (regizorul) în așa fel încât să mă lase și pe mine să contribui la ceea ce face Mânuță (Thing). Pentru că după primul sezon am avut destulă experiență cât să știm exact în ce zonă putem să-l ducem sau nu. Și care sunt limitele pe care putem să le spargem pentru Mânuță (Thing).

Și-a asigurat Victor Dorobanțu mâna?

Ți-ai asigurat mâna?

Nu. Sunt asigurat medical, ceea ce acoperă și mâna desigur, este parte din corpul meu, dar nu cum vedem la americani de exemplu, unde sunt companii de asigurare care îți pot asigura mâna în cazul în care ți-o rupi accidental și să spunem că ți-ar acorda bugetul pe care l-ai fi câștigat cu mâna în acel an. La noi mai mult am găsit asigurări de sănătate, să spun așa, dar nu cred că este cazul. Nu vrea nimeni să îl rupă pe Mânuță (Thing). Plus că multă lume nu îl recunoaște pe stradă în viața de zi cu zi.

Cum a colaborat Victor Dorobanțu cu Jenna Ortega și Catherine Zeta-Jones

Cum a evoluat relația dintre tine și Jenna Ortega de la primul sezon la sezonul doi?

Atunci când suntem pe set, este Wednesday, nu este Jenna Ortega pentru mine. Este un actor care își păstrează personajul chiar și între momentele dintre filmări. Pot să spun că ne înțelegem mult mai ușor. Știm mult mai ușor ce îl deranjează pe celălalt sau ce trebuie să facem ca să-i fie și celuilalt mai ușor. Cam asta a fost evoluția noastră. Nu pot să spun că vai ce prieteni am devenit, pentru că totuși suntem pe continente diferite și nu am lucrat în continuu împreună. Iar ea este o persoană care muncește extraordinar de mult în acest show și nu cred că ar exista timp să petreci mai mult decât în fața camerei.

Catherine Zeta-Jones este mult mai prezentă sezonul acesta. Ai avut scene cu ea?

Da, am avut foarte multe scene. Nu o să vă dau detalii, vă las să fiți surprinși. Aș putea să spun la fel și despre ea. Pentru mine a fost ca o mamă pe set. A avut grijă de mine, am învățat foarte multe lucruri de la ea. Este o doamnă și o femeie din toate punctele de vedere, de o eleganță din aceea old school și este foarte calmă pe set. Indiferent ce situație apărea, ea era „Yes, darling, no problem, we’ll solve this”. Adică era foarte calmă și m-a calmat și pe mine fără să-mi spună sau să mă învețe cum, pur și simplu cu prezența ei.

Întâlnirea cu Lady Gaga, cel mai bine protejat secret

Povestește-ne puțin despre cum a fost să o cunoști și să lucrezi cu Lady Gaga, una dintre marile surprize ale acestui sezon.

Nu pot să spun nimic despre asta momentan.

Ai vreo poveste amuzantă de pe set pe care o poți împărtăși?

Sunt foarte multe întâmplări pe set. Cea la care mă pot gândi acum este una care va divulga o informație foarte importantă, dar în fiecare zi se întâmplă ceva amuzant. Vă dați seama, sunt câteva sute de oameni care se uită la o mână cum este filmată, deci n-ai cum să nu începi să râzi sau să nu apară glume pe set. Eu în Dublin, apreciind foarte mult mâncarea și cultura lor, am pus și câteva kilograme în plus și desigur că, la un moment dat, în acel costum albastru arătam ca un Blue Fat Ninja. Eram un super erou într-un costum mulat. Au fost foarte multe momente amuzante.

Cum s-a schimbat Victor Dorobanțu de când a fost distribuit în serialul „Wednesday”

Spune-mi cum te-a schimbat faptul că ai devenit cunoscut într-un timp foarte scurt.

Eu personal nu consider că am devenit foarte cunoscut. Consider că sunt privilegiat pentru faptul că lumea nu mă oprește pe stradă și nu mă cunoaște. Văzându-i pe colegii mei care uneori pe stradă trebuie să aibă grijă să nu se strângă o grămadă de oameni după ei, eu unul sunt relaxat, sunt liniștit.

Acolo unde am simțit această faimă, dar mai mult a personajului, nu a mea, a fost la Comic Con-urile la care am participat. Pentru mine, care nu am această experiență, să văd câteva sute sau mii de oameni că stau la coadă pentru un autograf de la Mânuță (Thing), vă dați seama că a fost copleșitor. Au fost multe momente de genul acesta încă de la sezonul 1 până acum, în care n-am știut cum să reacționez. E un sentiment pe care nu îl poți descrie și nici nu poți să-l apreciezi atât de mult atunci când ești acolo. Abia după îți dai seama prin ce ai trecut.

„Înainte eram o persoană foarte agitată“

Cum te-ai schimbat după filmările pentru „Wednesday”, având în vedere că trebuie să îți folosești mâna foarte mult?

Înainte eram o persoană foarte agitată, o persoană foarte dinamică, vorbeam în continuu, nu aveam răbdare să fac nimic, mă grăbeam peste tot. Și în viața de actor, 50% este răbdare. 50% stai în rulotă, nu faci nimic, trebuie să aștepți, trebuie să înveți să ai răbdare, să-ți faci rolul așa cum trebuie să-l faci și să aștepți momentul în care îți vine rândul pe set. Deci am devenit o persoană mult mai liniștită, mult mai calmă, mult mai răbdătoare. Și, lucrând cu atât de mulți oameni, am învățat și multe alte lucruri în viață, am văzut și multe alte povești. Într-un fel, da, m-a maturizat serialul acesta.

„Mi-aș dori în continuare să fiu un creature performer, să ajut să aduc la viață creaturi”

Ce făceai cât timp mâna ta era machiată?

Așteptam și nu atingeam nimic pe cât puteam. Adică, iertați-mă exprimarea, dar nici la toaletă nu-mi foloseam mâna dreaptă. Trebuia să fac totul doar cu mâna stângă, trebuia să mănânc cu mâna stângă, trebuia să ating uși sau mânere cu mâna stângă. Pentru că machiajul este destul de sensibil, este machiaj prostetic, siliconul poate pica oricând. Trebuie să ai grijă și la temperatura la care stă mâna ta, pentru că nu trebuie să fie prea frig sau prea cald. Deci nu făceam nimic, doar așteptam. Am avut momente în care, din cauza durerilor provocate de atâta activitate, foloseam anumite dispozitive pentru a-mi antrena tendoanele mâinii, dar în principiu așteptam.

Experiența asta te-a făcut să vrei să joci și cu restul corpului?

Mi-aș dori foarte mult, dar mi-aș dori în continuare să fiu un creature performer, să ajut să aduc la viață creaturi.

Ce facultate a urmat Victor Dorobanțu și ce a făcut cu primii bani câștigați

Tu ce facultate ai urmat?

Eu am făcut un an de Informatică intensiv, după care m-am mutat la Economia Comerțului și Turismului, acolo am terminat. Deci niciun domeniu similar cu actoria. Dar am cochetat cu actoria în timpul liber. Lucram la un teatru de copii, să spunem că a fost acolo o urmă de actorie.

Ai activat vreodată în domeniul pe care l-ai studiat?

Nu, niciodată. Am fost agent de vânzări la mai multe companii, dar nu neapărat în turism.

Care a fost primul tău job?

Primul job l-am avut pe la 15 ani. Eram puștiul ăla care împarte flyere în supermarketuri, după care am fost agent de vânzări și merchandiser pentru o companie de băuturi și de acolo tot așa am fost și pe telecomunicații și pe mai multe.

Îți mai aduci aminte ce ai făcut cu banii din primul salariu?

Da, mi-am luat adidași. Îmi doream niște adidași foarte mult. Nu mai știu, erau niște adidași pe care toată lumea și-i dorea și atunci am putut să mi-i iau.

Cum a ajuns să facă spectacole de magie

Și cum ai ajuns să faci magie?

V-am spus că în timpul liber, chiar din liceu, am lucrat într-un teatru de copii. Eram practic animator de copii. Organizam petreceri și distram copiii la petreceri. La un moment dat, când aveam grijă și de un after school, a venit un magician și a făcut un spectacol. I-am spus „te rog, învață-mă și pe mine două-trei trucuri așa, să pot să-i țin ocupați mai ușor”. Și de acolo, din acele două, trei trucuri, am mers și am făcut și prietenilor, făceam magie prin baruri pe unde mergeam și ușor, ușor, plăcându-le din ce în ce mai mult, am început să merg la evenimente private și să fac asta.

Am făcut doar close-up magic, magie în mâna oamenilor, la mesele oamenilor. Niciodată nu mi-a plăcut magia de scenă. Și de acolo cumva a venit și chestia cu „Wednesday” pentru că am fost la iUmor, unde din punctul meu de vedere, la momentul respectiv, n-am luat niciun like și m-am făcut și de râs. Și atunci când ei au venit în România să caute un magician, pentru că deja căutau de ceva timp în alte țări, ultima soluție a fost „hai, măi că găsim magician în România”. Și știu că agenția de casting chiar a căutat toți magicienii din România și am fost chemați aproape toți la casting. Pe mine m-au găsit fix după videoclipul în care m-am făcut de râs, cum ziceam eu atunci.

Deci iată!

Da, nu știi niciodată de unde sare iepurele. Trebuie doar să îți vezi de treabă și să mergi înainte că oportunitățile trec în egală măsură pe lângă toată lumea.

Când se căsătoresc Victor Dorobanțu și Miruna Pînzaru, logodnica lui

Porți vreun accesoriu cu valoare sentimentală acum?

Acum, în momentul ăsta, nu. Am foarte multe inele pe care le strâng de peste tot din lume sau de la prieteni. N-am accesorii cu valoare sentimentală. Păstrez în suflet amintirile importante. Logodnica mea mi-a cumpărat un ceas pe care l-aș purta non-stop doar că i-am rupt o za. Acela e cu valoare sentimentală.

Apropo de logodnica ta, v-ați logodit la începutul anului. Felicitări! V-ați gândit la nuntă?

Noi plănuiam să o facem anul viitor, dar nu știm sigur încă. Depinde de ce activitate vom avea, cam așa, cam pe atunci se va întâmpla.

Și ce planuri aveți în a doua jumătate a anului?

Măi, nu știm. Depinde ce ne așteaptă. Noi, de obicei, nu ne facem planuri exacte. Mergem înainte și vedem ce ne apucă. Suntem și spontani uneori.

Iar în legătură cu „Wednesday”, unde o să te mai vedem în perioada următoare?

La premiera serialului. O vom avea în curând la Londra. Mai departe nu se știe încă nimic sigur.

Foto: Netflix; Instagram/@victor.dorobantu

Imagine: Robert Nițoi & Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

