Ion Iliescu, interviu surprinzător în revista Playboy: „Și eu am fost un player. Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond”

Ion Iliescu a acceptat, în vremea în care era senator de București și președinte de onoare al PSD, să ofere un interviu pentru revista Playboy. În cadrul unui alt interviu cu Ionuț Vulpescu, ultimul lui consilier, Iliescu a explicat de ce acceptat să apară în paginile revistei, o mișcare controversată pentru un fost șef de stat.

Ce subiecte a abordat Ion Iliescu în interviul lui din revista Playboy

În ediția Playboy din decembrie 2007, lansată după Crăciun, apare și un interviu cu Ion Iliescu, senator de București și președinte de onoare al PSD la acea vreme. Fostul președinte al României, care a murit pe 5 august 2025, la 95 de ani, a acceptat propunerea de interviu la sfatul consilierul său de la acel moment, care susținea că ar fi „o mișcare inspirată”.

Ulterior, într-un alt interviu cu Ionuț Vulpescu, ultimul lui consilier, Ion Iliescu a dezvăluit de ce a acceptat să se asocieze cu revista Playboy, o decizie îndrăzneață pentru un politician.

„O întrebare ludică… vedeți, a existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei.

Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut. Era o publicație despre Eros în multiplele lui forme, și fără să fim ipocriți, face parte din viață. În plus, și eu am fost un player, adică un jucător, boy nu prea mai eram, și poate și asta a făcut experiența să fie interesantă pentru public”, a spus Ion Iliescu atunci, potrivit Fanatik.ro.

Citește și: Maria Marinescu, omagiu emoționant adus lui Ion Iliescu. „Moștenirea ta rămâne parte și din mine!” A fost „nepoata de suflet” a fostului președinte

„Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond”

Fostul lider de stat a considerat întrebările din cadrul interviului din revista Playboy „decente” și, mai mult decât atât, „provocatoare în sensul bun politic”. Iliescu a abordat subiecte precum Crăciunul revoluționar versus Crăciunul post-decembrist, meciurile de fotbal și meciurile politice, precum și secretele lui culinare.

„Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond, sau mai rău, că habar nu am de Playboy. Am zis-o și atunci, știam de Playboy cum știam de capitalism… Întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic.

Numărul cu pricina a apărut după Crăciun, în 2007, și întrebările variau de la Crăciunul revoluționar la cel postdecembrist, de la meciurile de fotbal favorite la cele politice incomode, de la secretele mele culinare la crapul la carton… Am zis, de ce nu?”, a mai spus Ion Iliescu, potrivit sursei citate.

Tot în discuția cu Ionuț Vulpescu, Ion Iliescu și-a amintit de una dintre fotografiile alese pentru interviu, o poză cu el lângă portretul lui Marilyn Monroe dintr-un muzeu. „Îmi amintesc și acum că printre fotografiile selectate pentru interviu era o poză cu mine în papuci, așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu, lângă portretul lui Marilyn Monroe. Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”, a spus Iliescu amuzat.

Citește și: Ionel Relu Savu, ultimul nepot al lui Ion Iliescu, dezvăluiri despre omul din spatele președintelui: „Un tip foarte citit și erudit”

Ion Iliescu, înmormântat pe 7 august 2025, cu onoruri militare

Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi, 7 august, cu onoruri militare. Funeraliile de stat pentru fostul președinte vor avea loc la Palatul Cotroceni.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News