Maria Marinescu, omagiu emoționant adus lui Ion Iliescu. „Moștenirea ta rămâne parte și din mine!” A fost „nepoata de suflet” a fostului președinte

Moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu, pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, a stârnit reacții din partea multor personalități publice. Printre acestea, un mesaj aparte a venit din partea creatoarei de modă Maria Marinescu, care a surprins publicul cu un omagiu plin de emoție și cu o dezvăluire despre legătura personală pe care o avea cu liderul postdecembrist.

O relație de familie prin alianță

Puțini știau că Maria Marinescu este, prin alianță, nepoata lui Ion Iliescu. Mama sa, actrița Ioana Pavelescu, a fost căsătorită timp de peste două decenii cu Mihai Bujor Sion, considerat „fiul de suflet” al lui Ion și Nina Iliescu. Rămas orfan în copilărie, Mihai Sion a fost crescut de cuplul prezidențial, devenind parte integrantă din familia lor.

Astfel, Maria Marinescu a crescut într-un mediu apropiat de familia Iliescu, locuind în cartierul Primăverii, într-o vilă de protocol, vecină cu reședința fostului președinte. Deși nu exista o legătură de sânge, prezența lui Ion Iliescu în peisajul familial al Mariei a fost constantă și semnificativă.

Citeşte şi: Cum face față Maria Marinescu provocărilor a 5 copii: “Nu te plictisești niciodată. Ăsta mic, Iacob, ne-a pus capac”/ EXCLUSIV

Citeşte şi: Maria Marinescu s-a ales cu dosar penal dintr-o neatenție

Citeşte şi: De ce o invidia Elena Ceaușescu pe Nina Iliescu. „Savanta de renume mondial” avea o antipatie profundă față de soția lui Ion Iliescu

Citeşte şi: Dana Budeanu, mesaj neașteptat după moartea lui Ion Iliescu. „Se schimbă garda la domnul președinte. Ce bărbați tineri și frumoși!” Postarea care a stârnit un val de reacții

Mesajul care a emoționat publicul

La scurt timp după anunțul decesului, Maria Marinescu a postat pe rețelele sociale o fotografie rară în care apare alături de Ion Iliescu, însoțită de un mesaj simplu, dar profund:

„Odihnește-te în pace! Moștenirea ta, oricât de complexă ar fi, rămâne parte din istoria noastră… și din mine”.

Această declarație a fost interpretată ca o recunoaștere nu doar a rolului istoric al lui Iliescu, ci și a influenței personale pe care acesta a avut-o asupra vieții ei.

Amintiri din adolescență

În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Maria Marinescu a povestit despre ultima întâlnire cu Ion Iliescu, care a avut loc în Los Angeles, pe vremea când ea era elevă la liceu. Fostul președinte se afla într-o vizită oficială, iar Maria își amintește cu nostalgie acel moment:

„Ultima dată… cred că la Los Angeles, când eram la liceu. Ne-am mai văzut o dată, dar nu mai știu. Îmi pare rău că nu ne-am mai văzut. E o persoană foarte privată. Asta e ultima amintire pe care o am. Îmi pare rău că nu ne-am mai văzut. E o persoană foarte privată. Am mai vrut să merg cu Mihai, am tot zis să mă duc. Mihai, fiind plecat în Filipine, nu prea a avut când”.

Mai mult, ea a recunoscut că datorită sprijinului indirect al lui Iliescu a avut oportunitatea de a studia la Beverly Hills High School, o experiență care i-a marcat parcursul profesional și personal.

Deși Maria Marinescu este cunoscută mai ales pentru activitatea sa în lumea modei, legătura cu Ion Iliescu dezvăluie o dimensiune mai profundă a vieții sale. Relația cu fostul președinte, construită în discreție și respect, a fost una care a influențat subtil formarea sa ca individ.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News