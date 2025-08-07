Ionel Relu Savu, ultimul nepot al lui Ion Iliescu, dezvăluiri despre omul din spatele președintelui: „Un tip foarte citit și erudit”

Ionel Relu Savu are 73 de ani și este singurul nepot în viață al lui Ion Iliescu. Bărbatul încă locuiește în Oltenița, locul natal al fostului președinte. Deși nu poate fi prezent la înmormântarea acestuia, bărbatul spune că regretă trecerea în neființă a unchiului său, pe care l-a văzut, pentru ultima dată, în urmă cu mai mulți ani.

Ionel Relu Savu, dezvăluiri despre Ion Iliescu

Ionel Relu Savu este fiul unui verișor primar de-al lui Ion Iliescu, care încă trăiește în orașul natal al fostului președinte, ce a încetat din viață pe data de 5 august, la vârsta de 95 de ani. Bărbatul încă își amintește ultima vizită a unchiului său, despre care spune că era „un tip citit și erudit”. Mai mult, acesta spune că Iliescu este singurul președinte care a respectat Constituția României.

„Îl cunosc de când am început să fac ochi pe domnul Iliescu, un om deosebit, de o cultură deosebită unchiul meu, care a fost un om respectat de majoritatea oamenilor din Oltenița și din țară. Acuma, fiecare om dintre noi are și controverse, da, așa și dânsul. A fost un om care a respectat Constituția României. Cred că e singurul președinte care a respectat Constituția României, singurul președinte care a invitat la dialog toate formațiunile politice din România. Dacă vă aduceți aminte, cea de la Snagov, da, când putea s-o facă singur, pentru că s-a pus bazele integrării României în NATO și în Uniunea Europeană”, a afirmat Ionel Relu Savu pentru Gândul.

În ceea ce privește acuzațiile cum că ar fi fost „omul rușilor”, Ionel Relu Savu spune că se trage de la formarea lui Iliescu la Moscova.

„Că o fi făcut și greșeli, nu contest eu și nu pot să apreciez eu, rămâne istoria să aprecieze treaba asta. În rest, îmi pare foarte rău că a decedat, foarte rău. Este pierdere imensă pentru România și pentru oamenii de cultură din România, pentru că omul este, a fost și rămâne un tip foarte citit și erudit”, mai spune nepotul fostului președinte.

Ultima vizită a fostului președinte în Oltenița

Ion Iliescu a fost în vizită la nepotul său în urmă cu mai mulți ani, dar acesta nu a uitat nici acum acel moment. În timpul vizitelor sale, fostul președinte nu ar fi vorbit deloc de politică, fiind interesat mai mult de familia sa.

„Am stat de vorbă, am discutat de părinți, încă trăia mama mea”, a dezvăluit bărbatul.

La momentul respectiv, Iliescu a fost însoțit de consilierul său, Ionuț Vulpescu, dar nu și de soția lui, Nina Iliescu, care se confruntă de mult timp cu problemele de sănătate.

„Am discutat despre familie. Despre asta (politică – n.r.) n-am discutat, că eu nu fac politică, n-am făcut politică, nu m-am băgat, iar dânsul era sătul de politică, nu îi mai trebuia să discute cu noi politică aici. A venit, a văzut locurile natale, s-a plimbat și după aia a plecat, cam asta a fost, o zi. Întotdeauna când a venit la Oltenița mai mult de o zi n-a stat”, a dezvăluit Ionel Relu Savu pentru publicația menționată anterior.

Nepotul lui Ion Iliescu, absent de la funeraliile acestuia

Ionel Relu Savu este supărat că nu poate participa la funeraliile lui Ion Iliescu. Acesta nu doar că nu ar fi trecut pe lista de protocol, dar se confruntă și cu probleme medicale. Bărbatul spune că are o proteză la șold care nu îi permite să stea foarte mult în picioare.

Dar își amintește cu drag poveștile pe care tatăl său i le spunea din copilăria lui și a lui Ion Iliescu, de pe strada Lăutarilor.

„Strada Lăutarilor era o stradă mai deosebită. Atunci erau romii de mătase, cu cămășile albe. Toată ziua, de fapt ziua nu era muzică pe stradă, noaptea începea muzica, că așa când au lăutari, ziua era ocupați, seara veneau și petreceau ei. Da, (Ion Iliescu – n.r.) a petrecut, după aia a plecat la liceu, că nu l-a făcut aici, l-a făcut la București, mai departe, nu mai știu, nu mai îmi aduc aminte prea mult, tata știa cel mai bine”, a povestit el.

Sursă foto: Hepta, Captură video Gândul

