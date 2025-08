Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii. Alături de acesta se află și crucea, de pe care lipsește un detaliu important.

Detaliul important care lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul pulmonar. Fostul președinte al țării era internat de două luni la spitalul Agrippa Ionescu din Sectorul 1 al Capitalei.

Trupul neînsuflețit al fostului lider de stat a fost dus în această dimineață la Palatul Cotroceni. Pe la catafalcul acestuia au trecut numeroși oameni politici, printre care și foștii președinți ai României, Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Accesul pentru public a fost permis începând cu ora 13, pentru aceia care își doresc să-i aducă un ultim omagiu.

Lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu se află și crucea. Pe cruce apar numele, data nașterii și cea a morții, dar nu și literele „INRI“, care se inscripționează de obicei pe crucile decedaților creștini. În limba latină, INRI înseamnă „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, adică „Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor“. Această inscripție a fost, potrivit Evangheliei după Ioan, scrisă de Pilat din Pont pe crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

Ce spunea Ion Iliescu în 1996 despre credința lui în Dumnezeu

Chiar dacă a fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și a crescut într-o familie evlavioasă, Ion Iliescu s-a nu s-a identificat niciodată ca un creștin practicant. Fostul președinte al țării s-a declarat liber cugetător, unele surse numindu-l chiar ateu. De altfel, un moment al dezbaterii pentru Alegerile Prezidențiale din 1996 rămâne de referință. Unii analiști politici spun că a fost chiar unul dintre momentele care au făcut ca el să piardă în fața lui Emil Constantinescu.

În 1996, în dezbaterea de la Antena 1, Emil Constantinescu l-a întrebat pe Ion Iliescu dacă crede în Dumnezeu.

„Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât mulți alții care își etalează public această credință”, a spus Ion Iliescu atunci.

Foto: Libertatea.ro/Vlad Chirea

