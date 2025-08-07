Nina Iliescu nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Soția fostului președinte nu a fost prezentă nici la Cotroceni

Nina Iliescu nu va fi prezentă la înmormântarea soțului ei, Ion Iliescu, care va fi înhumat astăzi, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Soția fostului președinte nu s-a prezentat nici la Palatul Cotroceni, unde a fost depus miercuri dimineață sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia.

Nina Iliescu nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu

Nina și Ion Iliescu au fost căsătoriți timp de 74 de ani, până la decesul acestuia, pe 5 august. Soția fostului președinte, care era încrezătoare că acesta va reuși să învingă boala și se va întoarce acasă, este profund îndurerată de pierderea suferită, însă nu va fi prezentă la funeralii.

Nina nu s-a prezentat nici la ceremoniile de la Palatul Cotroceni, lucru care a ridicat mai multe semne de întrebare, ținând cont de relația strânsă dintre ea și cel care i-a fost partener de viață.

Gelu Voican Voiculescu a explicat de ce fosta Primă Doamnă a României a fost și va fi absentă de la funeraliile și înmormântarea lui Ion Iliescu.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a precizat politicianul într-o intervenție în emisiunea lui Dan Diaconescu, potrivit Cancan.

Nina Iliescu, și ea în vârstă de 95 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate. Aceasta s-a născut pe 4 martie 1930, fiind doar cu o zi mai mică decât fostul președinte.

Mesajul soției Iliescu, după decesul fostului președinte

La fel ca Ion Iliescu, Nina s-a retras din viața publică în urmă cu mai mulți ani, alegând să își trăiască anii bătrâneții în casa lor din cartierul Primăverii. Deși întreaga lume se aștepta să o vadă la Cotroceni, aceasta nu a apărut la catafalcul soțului ei.

În schimb, a trimis o coroană de flori, cu sute de trandafiri albi, alături de un mesaj cu un puternic impact emoțional: „Odihneşte-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Aceasta a primit vestea soțului ei de la un ofițer SPP; care s-a prezentat la casa lor din București pentru a o anunța de pierderea suferită. Informația a picat ca un trăsnet asupra Ninei Iliescu, care i-a spus lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară: „Te aștept acasă”.

Fostul președinte va fi înmormântat joi, 7 august, zi pe care Guvernul României a decretat-o zi de doliu național.

