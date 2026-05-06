Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu, a murit la vârsta de 80 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Iosif Boda, fost consilier al președintelui Ion Iliescu și fost ambasador al României în Elveția, a murit pe 5 mai la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, care a ales să nu dezvăluie și motivul decesului.

Iosif Boda a murit la 80 de ani

Lumea politică din România este în doliu: Iosif Boda, un nume marcant al scenei politice de după Revoluția din 1989, s-a stins din viață marți, 5 mai, la vârsta de 80 de ani.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj emoționant semnat de copiii săi și preluat de presa locală din Sălaj. Cauza decesului nu a fost făcută publică, notează HotNews.

Iosif Boda s-a născut pe 9 martie 1946, în Jibou, județul Sălaj, și a lăsat în urmă o carieră impresionantă în politică, diplomație, educație și jurnalism. Licențiat în filosofie la Universitatea București în 1969, și-a început cariera ca sociolog la Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, iar ulterior a devenit cadru didactic la Academia de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu”.

După Revoluția din 1989, Boda a jucat un rol esențial în politica românească. În martie 1990, a fost numit consilier al președintelui Ion Iliescu, iar în 1992 a devenit unul dintre cei cinci consilieri prezidențiali principali, coordonând strategii politice și activități interne la cel mai înalt nivel al statului. Cariera sa diplomatică a culminat în 1994, când a fost numit ambasador al României în Elveția.

Citește și: Ilie Bolojan anunță că PNL trece în opoziție după demiterea guvernului: „Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate”

Citește și: Cât costă un kilogram de cireșe în 2026. Deși prețul este exorbitant, primele loturi s-au epuizat în timp record

Alianța pentru România și cariera din media

Revenind în țară în 1996, Iosif Boda a fost ales deputat de București pentru legislatura 1996-2000, devenind președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Însă, neînțelegerile cu colegii de partid l-au determinat să părăsească PDSR în 1997 și să fondeze Alianța pentru România, unde a ocupat funcția de vicepreședinte.

Citește și: Nicușor Dan, primele declarații după căderea Guvernului Bolojan: „Invit la calm”

Citește și: Alertă alimentară în România. Un produs consumat de milioane de oameni a fost retras din magazinele Penny

Pe lângă activitatea politică, Iosif Boda a fost și o voce respectată în media. A publicat numeroase analize și eseuri politice în presa scrisă, colaborând cu diverse ziare. În plus, a fost o prezență constantă pe micile ecrane în calitate de analist politic, având apariții remarcabile la Realitatea TV și TVR.

Familia sa nu a oferit detalii despre ceremonia funerară.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News