Cât costă un kilogram de cireșe în 2026. Deși prețul este exorbitant, primele loturi s-au epuizat în timp record

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Primele cireșe din 2026 au ajuns în piețele din România, cu un preț record pe kilogram. Pofticioșii din Sibiu nu au ezitat să le cumpere, atrași de gustul unic al verii.

Cât costă un kilogram de cireșe

Gustul verii a sosit în piețele din România, dar la un preț care i-a luat prin surprindere pe cumpărători. Primele cireșe ale anului 2026 pot fi găsite deja pe tarabe, dar costul lor, de 180 de lei pe kilogram, le transformă într-un adevărat lux, relatează A1.ro. În Galați, kilogramul este un pic mai ieftin, între 100 și 150 de lei, în continuare exagerat.

Din Spania, direct pe mesele românilor, aceste fructe au atras imediat atenția pofticioșilor din întreaga țară. La Piața Cibin din Sibiu, vânzătorii au epuizat primele loturi în timp record, în ciuda prețului care a crescut semnificativ comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când cireșele de import se vindeau cu 150 de lei pe kilogram. „Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”, a explicat o vânzătoare, citată de A1.ro.

Citește și: Apartament din Mamaia, vandalizat de un grup de tineri în minivacanța de 1 Mai. Imagini cu dezastrul pe care l-au lăsat în urmă

„Sunt extraordinar de gustoase”

Deși prețul poate părea prohibitiv pentru unii, dorința de a savura un gust autentic de primăvară îi face pe mulți să treacă peste acest obstacol. „Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești, care apar la început de sezon”, a adăugat aceeași comerciantă.

Cu toate acestea, nu doar cireșele sunt vedetele piețelor în aceste zile. Căpșunile, un alt simbol al verii, sunt disponibile la prețuri mult mai accesibile, pornind de la 15 lei pentru o caserolă. În săptămânile următoare, pe măsură ce producătorii locali își vor aduce recoltele pe tarabe, se așteaptă ca prețurile să devină mai prietenoase cu portofelul. Până atunci, însă, cei care nu pot rezista tentației vor continua să investească în aceste delicatese de sezon, fie pentru gustul lor unic, fie pentru plăcerea de a celebra începutul verii cu un bol plin de fructe proaspete.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News