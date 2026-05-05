Apartament din Mamaia, vandalizat de un grup de tineri în minivacanța de 1 Mai. Imagini cu dezastrul pe care l-au lăsat în urmă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un apartament din Mamaia a fost devastat de un grup de tineri în minivacanța de 1 Mai. Imagini șocante arată mobilierul distrus, munți de gunoaie și un televizor spart. Proprietarul încă evaluează pagubele și caută vinovații.

Apartament din Mamaia, vandalizat de un grup de tineri în minivacanța de 1 Mai

Un apartament din Mamaia, transformat într-un dezastru după minivacanța de 1 Mai, scoate la lumină riscurile închirierilor pe termen scurt. Potrivit Libertatea, un grup de tineri care a petrecut acolo a lăsat în urmă o priveliște dezolantă: o bucătărie plină de gunoaie, un televizor spart abandonat pe pat și o canapea distrusă.

„1 Mai, Mamaia. Uitați un apartament… au tăiat canapeaua… și televizorul spart. Așa se întâmplă după 1 Mai, după ce cazezi niște tineri”, se aude în videoclipul publicat online, în care proprietarul își exprimă dezamăgirea.

Citește și: Nicușor Dan, anunț înaintea votului moțiunii de cenzură: „România va continua direcția occidentală”. Ce spune despre Călin Georgescu

Nu este un caz izolat

Imaginile, distribuite și de Libertatea, au stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale. Deși nu se cunosc detalii despre identitatea celor responsabili sau dacă s-a depus o plângere la poliție, cazul readuce în discuție provocările cu care se confruntă proprietarii de locuințe turistice.

Din păcate, astfel de incidente nu sunt o premieră. În 2022, o vilă din București a fost vandalizată de Revelion, demonstrând că închirierea locuințelor poate veni cu un cost mai mare decât cel al chiriei. Cum să te protejezi? Este o întrebare pe care tot mai mulți proprietari ar trebui să și-o pună.

Foto: TikTok; Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News