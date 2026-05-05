Alertă alimentară în România. Un produs consumat de milioane de oameni a fost retras din magazinele Penny

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, după ce un produs des consumat de cetățeni a fost retras in magazinele Penny. Potrivit ANSVSA, acesta a fost infectat cu bacteria Listeria monocytogenes.

Salată de icre de hering infectată cu listeria, retrasă din magazinele Penny

Un lot de salată de icre de hering comercializat sub marca Gran Mare, în care s-a depistat Listeria, a fost retras de pe rafurile magazinelor. Potrivit ANSVSA, produsul este rechemat în toate magazinele Penny din țară.

„Vă informăm că producatorul NEGRO 2000 SRL inițiază rechemarea voluntară a produsului

menționat mai sus, ca urmare a detectiei prezentei Listeria Monocytogenes. Din motive ce țin de siguranța consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare și recheamă produsul GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G, cu datele de identificare de mai sus și recomandă clienților sa NU il ofere spre consum si să il aducă înapoi în oricare magazin Penny”, se arată în anunțul ANSVSA.

Contravaloarea produsului va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ce este Listeria și ce se întâmplă dacă ajunge în organismul uman

Potrivit specialiștilor, infecția cu Listeria poate provoca febră, frisoane, greață sau stare generală de rău. Persoanele care prezinte astfel de simptome sunt sfătuite să ceară ajutor medical de urgență pentru prevenirea complicațiilor.

Cei care consumă icre contaminate cu Listeria monocytogenes riscă să dezvolte listerioză.

Cele mai afectate sunt, în general, persoanele vulnerabile precum femeile însărcinate, vârstnicii sau persoanele cu imunitate scăzută.

În aceste cazuri infecția poate deveni severă și se poate răspândi în organism, afectând sistemul nervos și chiar sângele, ducând la meningită, confuzie, dificultăți de echilibru sau chiar septicemie.

Sursă foto: ANSVSA, Shutterstock

