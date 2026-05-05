  MENIU  
Home > Știri > Alertă alimentară în România. Un produs consumat de milioane de oameni a fost retras din magazinele Penny

Alertă alimentară în România. Un produs consumat de milioane de oameni a fost retras din magazinele Penny

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, după ce un produs des consumat de cetățeni a fost retras in magazinele Penny. Potrivit ANSVSA, acesta a fost infectat cu bacteria Listeria monocytogenes.

Salată de icre de hering infectată cu listeria, retrasă din magazinele Penny

Un lot de salată de icre de hering comercializat sub marca Gran Mare, în care s-a depistat Listeria, a fost retras de pe rafurile magazinelor. Potrivit ANSVSA, produsul este rechemat în toate magazinele Penny din țară.

Alertă alimentară în România. Un produs consumat de milioane de oameni a fost retras din magazinele Penny

„Vă informăm că producatorul NEGRO 2000 SRL inițiază rechemarea voluntară a produsului
menționat mai sus, ca urmare a detectiei prezentei Listeria Monocytogenes. Din motive ce țin de siguranța consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare și recheamă produsul GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G, cu datele de identificare de mai sus și recomandă clienților sa NU il ofere spre consum si să il aducă înapoi în oricare magazin Penny”, se arată în anunțul ANSVSA.

Contravaloarea produsului va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Recomandarea zilei

Citește și: Cât costă un kilogram de cireșe în 2026. Deși prețul este exorbitant, primele loturi s-au epuizat în timp record

Citește și: Un celebru brand de haine a intrat în insolvență, după ce a înregistrat datorii de 46 milioane de euro

Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Recomandarea zilei

Ce este Listeria și ce se întâmplă dacă ajunge în organismul uman

Potrivit specialiștilor, infecția cu Listeria poate provoca febră, frisoane, greață sau stare generală de rău. Persoanele care prezinte astfel de simptome sunt sfătuite să ceară ajutor medical de urgență pentru prevenirea complicațiilor.

Cei care consumă icre contaminate cu Listeria monocytogenes riscă să dezvolte listerioză.

Citește și: Apartament din Mamaia, vandalizat de un grup de tineri în minivacanța de 1 Mai. Imagini cu dezastrul pe care l-au lăsat în urmă

Citește și: Elevii vor primi gratuit manuale, auxiliare și materiale educative. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Cele mai afectate sunt, în general, persoanele vulnerabile precum femeile însărcinate, vârstnicii sau persoanele cu imunitate scăzută.

În aceste cazuri infecția poate deveni severă și se poate răspândi în organism, afectând sistemul nervos și chiar sângele, ducând la meningită, confuzie, dificultăți de echilibru sau chiar septicemie.

Sursă foto: ANSVSA, Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
GSP.ro
Celebra fană a lui Bayern a înmărmurit Gala Met cu o costumație excentrică
Celebra fană a lui Bayern a înmărmurit Gala Met cu o costumație excentrică
Click.ro
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
TV Mania
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
Redactia.ro
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
Citește și...
Când intră alocațiile și indemnizația de creștere copil în mai 2026. Datele de plată și sumele actualizate
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nicușor Dan, primele declarații după căderea Guvernului Bolojan: „Invit la calm”
Cristian Ghinea, acuzații după votul pentru moțiunea de cenzură: „Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele”
Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Ilie Bolojan a picat: „PSD e dispus rapid să găsească o soluție. Toate opțiunile sunt deschise”
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Abia o mai recunoști pe stradă! Actrița iubită de o lume întreagă a fost surprinsă într-o apariție rară la 73 de ani. Timpul nu iartă pe nimeni!
Abia o mai recunoști pe stradă! Actrița iubită de o lume întreagă a fost surprinsă într-o apariție rară la 73 de ani. Timpul nu iartă pe nimeni!
Tudor Chirilă, mesaj viral după demiterea Guvernului Bolojan: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină” Ce spune despre George Simion și Sorin Grindeanu
Tudor Chirilă, mesaj viral după demiterea Guvernului Bolojan: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină” Ce spune despre George Simion și Sorin Grindeanu
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Avantaje
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Tragedia fotbalistului Dragoș Huiban . Tatăl lui a murit în parcare, după meci
Tragedia fotbalistului Dragoș Huiban . Tatăl lui a murit în parcare, după meci
Mihai Morar și Alex Dima, reacții după demiterea guvernului Bolojan: „Mai bine Bolojan decât șobolan. E vremea șobolanilor”
Mihai Morar și Alex Dima, reacții după demiterea guvernului Bolojan: „Mai bine Bolojan decât șobolan. E vremea șobolanilor”
Elena Udrea, prima reacție după ce moțiunea de cenzură a trecut și Guvernul Bolojan a fost demis: „Arată cât de puternic este impactul negativ al politicilor și măsurilor luate de Ilie Bolojan!”
Elena Udrea, prima reacție după ce moțiunea de cenzură a trecut și Guvernul Bolojan a fost demis: „Arată cât de puternic este impactul negativ al politicilor și măsurilor luate de Ilie Bolojan!”
Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil. Artista a strălucit într-o rochie mulată care i-a pus în evidență sarcina
Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil. Artista a strălucit într-o rochie mulată care i-a pus în evidență sarcina
Observator News
Descoperire inedită făcută de un bărbat pe un teren agricol dintr-o comună din Iași. Vechime de 3.000 de ani
Descoperire inedită făcută de un bărbat pe un teren agricol dintr-o comună din Iași. Vechime de 3.000 de ani
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
S-a terminat votul la moțiunea de cenzură. Ce au ales parlamentarii
S-a terminat votul la moțiunea de cenzură. Ce au ales parlamentarii
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Guvernul Bolojan a căzut: ce se întâmplă cu pensiile, ajutoarele de mai și CASS-ul după moțiunea de cenzură
Guvernul Bolojan a căzut: ce se întâmplă cu pensiile, ajutoarele de mai și CASS-ul după moțiunea de cenzură
Ce să bei seara dacă ai colesterolul mărit. Băutura care scade inflamția, tensiunea și grăsimile din sânge
Ce să bei seara dacă ai colesterolul mărit. Băutura care scade inflamția, tensiunea și grăsimile din sânge
Primele semne ale demenței nu țin mereu de memorie. Cele 6 schimbări cognitive care pot apărea devreme, potrivit noilor ghiduri
Primele semne ale demenței nu țin mereu de memorie. Cele 6 schimbări cognitive care pot apărea devreme, potrivit noilor ghiduri
Indemnizația socială pentru pensionari în 2026. Cine este eligibil și cum se acordă automat
Indemnizația socială pentru pensionari în 2026. Cine este eligibil și cum se acordă automat
TV Mania
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Libertatea
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton