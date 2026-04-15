Mihai și David, cei doi tineri morți în accidentul din pădurea Snagov, conduși pe ultimul drum. Părinții sunt sfâșiați de durere

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihai și David, doi prieteni de 20 de ani, sunt conduși astăzi pe ultimul drum, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în pădurea Snagov. Accidentul a avut loc pe un drum neiluminat, după ce șoferul a ratat o curbă, iar la impact, mașina a retezat un copac.

Înmormântarea tinerilor care au murit în accidentul din Snagov

Mihai și David se întorceau de la munte, însă nu știau că va fi ultimul lor drum. Tânărul care se afla la volan a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a răsturnat în pădurea Snagov.

Astăzi, 15 aprilie, cele două familii își conduc copiii pe ultimul drum. Prietenii și familia celor doi băieți sunt sfâșiați de durere.

Trupul neînsuflețit al lui Mihai a fost depus marți, 14 aprilie, la o capelă din București. Astăzi, el urmează să fie înmormântat.

Citește și: Cine erau cei doi prieteni care au murit în accidentul din Ilfov. David și Mihai aveau 20 de ani. Șoferul primise un bolid de lux de 500 de cai putere

Mihai, băiatul care se afla la volan în momentul tragediei, primise mașina de lux cadou de la părinți, cu o săptămână înainte de evenimente. Băiatului îi plăcea să meargă cu viteză, iar cu câteva zile înainte de tragedie, postare imagini în care conducea cu peste 300 de km/h.

Mihai era student la Facultatea de Educație Fizică din București și era pasionat de mașini. El avea permisul de doi ani.

În noaptea de Paște, când se întorcea cu prietenul său David, avea o viteză prea mare pentru a mai controla mașina într-o curbă, pe un drum neiluminat, pierzând controlul automobilului.

Impactul a fost extrem de violent, doborând un copa. Cei doi tineri de 20 de ani au murit pe loc.

Prietenii celor doi i-au găsit

Prietenii lor au fost cei care i-au găsit, iar imaginile cu ei la locul tragediei a fost surprins de camera de bord:

„„De aia îmi e şi frică să nu vină ca disperatul să facem dracului accident ca proştii. Tu nu vezi cum lipeşte fiecare pietricică. Ia mai uită-te pe locaţie atent la el, nu ştiu dacă cumva au ieşit de pe drum. Da, nu pot să cred. Mi-e rău”, au fost cuvintele tânărului care și-a dat seama de accidentul grav care se petrecuse.

Citește și: Femeia lovită pe trecerea de pietoni de către un fotbalist de la Rapid a murit la spital. Ce se întâmplă cu Kader Keita acum

Imaginile arată mașina ieșit din decor, iar pe șosea sunt resturile copacului doborât de mașină. Impactul a fost extrem de violent, iar cei doi băieți au murit pe loc.

Urmărește-ne pe Google News