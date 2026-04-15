Mihai și David, cei doi tineri morți în accidentul din pădurea Snagov, conduși pe ultimul drum. Părinții sunt sfâșiați de durere

Mihai și David, doi prieteni de 20 de ani, sunt conduși astăzi pe ultimul drum, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în pădurea Snagov. Accidentul a avut loc pe un drum neiluminat, după ce șoferul a ratat o curbă, iar la impact, mașina a retezat un copac.
Mihai, băiatul care se afla la volan în momentul tragediei, primise mașina de lux cadou de la părinți, cu o săptămână înainte de evenimente. Băiatului îi plăcea să meargă cu viteză, iar cu câteva zile înainte de tragedie, postare imagini în care conducea cu peste 300 de km/h.
„„De aia îmi e şi frică să nu vină ca disperatul să facem dracului accident ca proştii. Tu nu vezi cum lipeşte fiecare pietricică. Ia mai uită-te pe locaţie atent la el, nu ştiu dacă cumva au ieşit de pe drum. Da, nu pot să cred. Mi-e rău”, au fost cuvintele tânărului care și-a dat seama de accidentul grav care se petrecuse.