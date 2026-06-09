Caz șocant în Constanța. Un șofer de TIR a fost bătut de un polițist, după ce i s-a făcut rău la volan și a pierdut controlul mașinii

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Caz șocant în Constanța, unde un șofer de TIR a pierdut controlul volanului și a provocat un accident în care au fost implicate 10 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri. Șoferul de TIR a fost bătut de un agent de la Poliția Locală, care a intervenit să îl dea jos de la volan, după ce camionul s-a oprit într-un copac. Bărbatului i se făcuse rău și a pierdut controlul autovehiculului.

Șofer de camion, bătut de un polițist după un accident

Presa locală a publicat imagini în care se vede cum un agent de Poliție folosește un spray lacrimogen și îl lovește pe șoferul camionului cu piciorul. în

Totul s-a întâmplat după ce șoferul a provocat un accident în care au fost lovite 10 mașini. Totuși, bărbatul suferise o criză diabetică și se afla în comă hipoglicemică în momentul în care a pierdut controlul camionului.

Medicii au confirmat ulterior că acesta a suferit de o problemă de sănătate în timp ce conducea și nu a fost vorba despre alcool sau consum de substanțe, ci avea o glicemie extrem de mică.

TIR-ul a scăpat de sub control și s-a oprit într-un copac, după ce a provocat daune materiale. Polițiștii locali au fost primii care au intervenit, iar unul dintre el a început să îl lovească pe șofer și să folosească spray lacrimogen.

De altfel, polițistul a acționat la îndemnul celor din jur, care au participat la întreagă scenă de groază.

Ce spune șeful Poliției Locale

Șeful Poliției Locale din Constanța a declarat că așteaptă raportul cu privire la felul în care agenții au procedat în acest caz și va hotărî ulterior dacă se vor impune cercetări.

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Conform unui comunicat al Poliției, bărbatul ar fi condus camionul pe strada Dispensarului din municipiul Constanța când a pierdut controlul asupra direcției și a acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers. Ulterior, și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu spre bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, un stâlp și un copac.

În eveniment au fost implicate 10 autovehicule, printre care și un autobuz de transport public de persoane.

Două persoane au fost rănite în urma accidentului, o femeie care se afla la volan și șoferul camionului care a pierdut controlul vehiculul.

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Bărbatul care se afla la volan nu a consumat băuturi alcoolice și nici substanțe interzise. El a suferit o criză hipoglicemică la volan.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.

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