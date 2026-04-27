Cine era Denisa, tânăra de 19 ani din Drobeta care a murit, după ce soțul ei a intrat pe contrasens. Cei doi erau căsătoriți de 3 luni

Accident cumplit pe centura ocolitoare din Drobeta Turnu Severin. O mașină condusă de un tânăr s-a izbit de un alt autovehicul care circula regulamentar. În urma impactului, o tânără de 19 ani și-a pierdut viața.

Denisa a murit într-un accident rutier grav petrecut pe șoseaua de centură a municipiului Drobeta Turnu Severin. Ambele mașini au fost distruse, din cauza impactului violent.

Accidentul s-a petrecut duminică dimineața, 26 aprilie, când șoferul, soțul Denisei, a intrat pe contrasens și s-a izbit din plin cu o altă mașină.

„Motorul uneia dintre maşini a sărit de sub capotă, iar cealaltă a fost proiectată în afara carosabilului şi s-a răsturnat pe câmp”, arată primele date din anchetă.

Bucăți din mașini au fost aruncat la distanță, iar una dintre ele a ajuns în afara șoselei, răsturnată.

Denisa se afla pe locul din dreapta în mașina condusă de soțul ei. Acesta ar fi încercat să evite un autoturism care ieșea de pe un drum lateral, însă lucrurile au scăpat de sub control și s-a lovit frontal de o altă mașină car circula din sens opus.

„Lovitura a fost extrem de puternică, iar victima a fost pur și simplu strivită”, spun surse locale.

Mașina în care se afla tânăra a fost aruncat în afara carosabilului și s-a răsturnat pe câmp. Soția tânărului de 25 de ani a rămas blocată în caroseria distrusă și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a îi scoate trupul neînsuflețit.

Au început imediat manevrele de extragere. Aceasta a fost extrasă inconștientă și predată echipajului SAJ.

Cine era Denisa

Tânăra si soțul ei erau căsătoriți de doar 3 luni. Șoferul, soțul Denisei, a ajuns la spital și este anchetat de polițiști pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.

Fata era studentă și avea planuri mare de viață. Familia și apropiații sunt în stare de șoc după vestea cumplită a morții sale.

