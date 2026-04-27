Cine era Denisa, tânăra de 19 ani din Drobeta care a murit, după ce soțul ei a intrat pe contrasens. Cei doi erau căsătoriți de 3 luni

Accident cumplit pe centura ocolitoare din Drobeta Turnu Severin. O mașină condusă de un tânăr s-a izbit de un alt autovehicul care circula regulamentar. În urma impactului, o tânără de 19 ani și-a pierdut viața.
Bucăți din mașini au fost aruncat la distanță, iar una dintre ele a ajuns în afara șoselei, răsturnată.
Denisa se afla pe locul din dreapta în mașina condusă de soțul ei. Acesta ar fi încercat să evite un autoturism care ieșea de pe un drum lateral, însă lucrurile au scăpat de sub control și s-a lovit frontal de o altă mașină car circula din sens opus.
Mașina în care se afla tânăra a fost aruncat în afara carosabilului și s-a răsturnat pe câmp. Soția tânărului de 25 de ani a rămas blocată în caroseria distrusă și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a îi scoate trupul neînsuflețit.
Au început imediat manevrele de extragere. Aceasta a fost extrasă inconștientă și predată echipajului SAJ.
Cine era Denisa
Tânăra si soțul ei erau căsătoriți de doar 3 luni. Șoferul, soțul Denisei, a ajuns la spital și este anchetat de polițiști pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.