O fetiță a murit după ce părul i-a fost prins în sistemul de aspirație al unei piscine. Laura avea doar 12 ani

O fetiță de 12 ani s-a înecat după ce părul i s-a prins într-o pompă de aspirație a piscinei, blocând-o sub apă timp de mai bine de cinci minute. Laura Pereira Camargo se afla alături de prietenii ei atunci când a avut loc tragedia.

Fetiță de 12 ani, moartă după un accident la piscină

Laura Pereira Camargo înota zilele trecute cu prietenele ei într-o piscină din Mirassol, Sao Paolo, Brazilia, când părul i s-a încurcat în pompă, împiedicând-o să iasă la suprafață pentru a respira, potrivit publicației The Sun.

Când a fost în sfârșit eliberată, fetița a fost dusă de urgență la un spital local din Sao Jose do Rio Preto, în stare critică.

În ciuda eforturilor medicilor, Laura a murit două zile mai târziu din cauza insuficienței multiple de organe și a complicațiilor, inclusiv pneumoniei bacteriene.

Un băiețel a decedat după ce piciorul i s-a blocat în jacuzzi

Acest incident survine după ce un băiat de 12 ani a intrat în moarte cerebrală după ce a fost aspirat într-o cadă cu hidromasaj în timp ce se afla în vacanță în Italia. Matteo Brandimarti se afla în vacanță în orașul italian Pennabilli cu familia sa când tragedia a lovit, în Duminica Paștelui.

În jurul orei 10:00 dimineața, familia a decis să folosească facilitățile hotelului pentru a se relaxa. Dar Matteo a rămas blocat în cada cu hidromasaj după ce piciorul său a fost aspirat în duză în timp ce funcția de hidromasaj era încă activată.

Băiatul a fost târât sub apă, unde a rămas blocat timp de aproape cinci minute. Personalul hotelului a reușit să întrerupă alimentarea principală cu energie electrică, ceea ce a oprit pompa, dar Matteo era deja în stare critică.

Matteo a fost transportat de urgență la spital și a fost conectat la un echipament de susținere a vieții, dar pe 9 aprilie a fost declarat în moarte cerebrală. În cele din urmă, acesta a fost decedat, fiind deconetat de la aparate.

Sursă foto: Facebook

