Statul oferă 200 de euro pentru elevi și studenți. Ce trebuie să faci pentru a intra în posesia lor

Vești excelente pentru elevii și studenții din familii cu venituri modeste! Statul oferă un sprijin financiar de 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator, dar pentru a beneficia de această sumă, trebuie îndeplinite anumite criterii și completată o cerere specială la unitatea de învățământ unde sunt înscriși.

200 de euro de la stat pentru elevi și studenți

Această inițiativă face parte din programul „Euro 200”, reglementat de Ordinul nr. 6.616, publicat în Monitorul Oficial pe 21 aprilie 2026.

Programul se adresează elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de cel mult 500 de lei pe membru.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 15 mai 2026, iar cei care îndeplinesc condițiile vor primi voucherele în valoare de 200 de euro în perioada 31 august – 12 septembrie 2026. Acestea vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de calculatoare, notează Edupedu.ro.

Pașii necesari pentru a primi banii

Pentru a beneficia de acest sprijin, trebuie să urmezi câțiva pași simpli. În primul rând, completează cererea-tip disponibilă la unitatea de învățământ unde ești înscris, fie că ești elev, fie că ești student. În cazul elevilor, părintele va fi cel care completează cererea. Conform Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, documentația trebuie depusă până pe 15 mai.

Listele preliminare cu beneficiarii vor fi afișate pe 26 iunie, iar eventualele contestații pot fi depuse între 1 și 3 iulie. Listele finale vor fi publicate de Ministerul Educației pe 24 iulie.

Ulterior, voucherele vor fi distribuite beneficiarilor de la 31 august, iar acestea vor putea fi utilizate între 7 septembrie și 16 octombrie.

După cumpărarea calculatorului, beneficiarii trebuie să păstreze bonul fiscal și să deconteze achiziția, depunând dovada plății până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Este un pas esențial pentru validarea utilizării voucherului și respectarea condițiilor programului.

Mii de elevi au beneficiat până acum de acest ajutor

De-a lungul anilor, programul ”Euro 200” a sprijinit mii de elevi și studenți în accesarea tehnologiei necesare pentru educație. În 2023, 2.170 de beneficiari au primit vouchere, iar în 2024, numărul a ajuns la 1.912. Anul trecut, 1.805 tineri au fost selectați.

Acest ajutor este o șansă valoroasă pentru cei care nu își permit achiziționarea unui calculator, dar au nevoie de unul pentru studii.

