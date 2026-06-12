GSP.ro și Phoenix Media îți aduc cele mai importante informații de la Campionatul Mondial de Fotbal

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GSP.ro, în parteneriat cu Phoenix Media, prezintă în timp real cele mai importante informații despre Mondial pe panourile publicitare digitale din București și alte 19 orașe din țară.

Zilnic, pe panourile Phoenix Media vor rula rezultatele meciurilor de la Mondial, alături de cele mai importante informații și evoluții ale competiției, oferind publicului o imagine clară și rapidă asupra celor mai relevante momente din turneu.

Pe lângă actualizările zilnice, trecătorii vor avea acces la informații exclusive de la Campionatul Mondial, trimise de echipa Gazetei Sporturilor aflată la fața locului, în America. Astfel, experiența competiției este adusă mai aproape de public, într-un format ușor de consumat, direct din spațiul urban.

Prin acest parteneriat, tehnologia și jurnalismul sportiv se întâlnesc într-un mod natural, aducând informația mai aproape de oameni și transformând spațiul urban într-un canal de informare activ.

Phoenix Media continuă să modeleze industria outdoor digital, într-un context în care studiile arată că publicitatea OOH generează niveluri ridicate de atenție și determină acțiuni concrete din partea publicului expus. Integrarea conținutului editorial relevant amplifică acest impact și crește gradul de implicare al audienței.

Rețeaua de panouri publicitare digitale pe care sunt disponibile informații de la Campionatul Mondial de Fotbal transmise de GSP.ro se află în București și în următoarele localități: Alba Iulia, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Galați, Iași, Pitești, Sibiu, Suceava, Târgu-Jiu, Tulcea, Timișoara, Roman, Florești, Bacău, Giurgiu, Voluntari și Slobozia.

Reporterii Gazetei, în direct de la Mondial

Gazeta Sporturilor își respectă tradiția de peste 100 de ani și este printre puținele publicații din România care asigură prezență la un turneu desfășurat pe două continente, cu provocări logistice considerabile și mii de kilometri între unele dintre partide.

Prin această acoperire amplă ne propunem să oferim o experiență completă a Campionatului Mondial: informație rapidă, conținut exclusiv, context, analiză și acces direct la atmosfera celui mai important spectacol al fotbalului.

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