Un patron de restaurant i-a făcut cadou o mașină unuia dintre angajații săi. Cum a reacționat acesta

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Proprietarul unei firme din Sarajevo i-a oferit un automobil „Audi A8” unuia dintre angajații săi, pe care l-a descris drept cel mai bun angajat al companiei, în semn de recunoștință pentru toată munca depusă de acesta.

Un angajat la restaurant, răsplătit cu un Audi pentru ani de muncă

Este puțin spus că gestul patronului față de angajat a impresionat întreaga regiune. Cel mai surprins a fost Emrah, care în mod evident nu se aștepta la un asemenea cadou.

„O firmă poate rezista doar cu o echipă bună! Angajatul care colaborează cu mine și îmi transformă ideile în realitate a meritat acest cadou. Acest gest vine din suflet. Eu am responsabilitatea de a aduce investitori în Bosnia și Herțegovina și de a le transmite oamenilor mei cunoștințele mele. Uneori există și zile bune, și zile proaste, dar angajații buni, care cred în ei și în tine, sunt un câștig care nu poate fi plătit cu bani. Acest Audi este un cadou pentru angajatul meu, Emrah, pentru a-i arăta că face parte din echipa noastră și că are un viitor în această țară, că împreună putem porni și schimba lucrurile”, a declarat Semir Kozić, proprietarul firmei, pentru Crna hronika BiH.

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Emrah Rogo este acum mândrul proprietar al unui automobil „Audi A8”.

„Pentru mine, acesta a fost astăzi un șoc uriaș, de pe urma căruia încă încerc să-mi revin. Nu mă așteptam să îmi ofere mașina despre care vorbeam la ședințe, la cafea și în pauze. Acest cadou depășește valoarea sa materială, pentru că este un lucru pentru care pur și simplu «mulțumesc» nu este suficient”, a declarat Emrah.

Ce a spus angajatorul

Proprietarul restaurantului a mai spus că este mai mândru de compania sa decât de propria persoană, deoarece succesul său este, de fapt, un succes al întregii echipe.

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„Suntem o companie relativ tânără, înființată de Semir, care este mai întâi de toate prietenul meu și apoi șeful meu, cu speranța că tinerii nu vor pleca din țară și pentru a demonstra că succesul este posibil. Eu am fost primul care s-a alăturat lui Semir în această idee, pentru a demonstra, prin ambiție și perseverență, că avem dreptate, că suntem valoroși și că putem avea succes”, a mai declarat Emrah.

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