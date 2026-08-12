Cristian Tudor Popescu îi desființează pe miniștrii interimari Radu Miruță și Diana Buzoianu pentru reacția la criza energetică: „O simplă operațiune de imagine”

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Cristian Tudor Popescu critică dur autoritățile, acuzând miniștrii Radu Miruță și Diana Buzoianu de reacții superficiale în criza energetică. Jurnalistul se întreabă de ce nu s-a dragat Dunărea pentru a preveni oprirea Unității 2 de la Cernavodă.

Cristian Tudor Popescu îi desființează pe miniștrii interimari Radu Miruță și Diana Buzoianu pentru reacția la criza energetică

Criza energetică din România scoate la iveală probleme ignorate ani la rând. Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a criticat dur reacția autorităților, descriind intervențiile recente drept „o simplă operațiune de imagine” menită să mascheze lipsa de soluții reale. Declarațiile sale, citate de Libertatea, pun sub semnul întrebării modul în care guvernanții gestionează provocările energetice.

Pe 9 august, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, anunța pe Facebook că „8 cm (au fost) câștigați la Cernavodă”, ceea ce ar fi prelungit funcționarea Unității 2 a centralei nucleare cu „cel puțin alte 9 zile”. Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, l-a completat, afirmând că „asta înseamnă știință, asta înseamnă calcule făcute cu profesionism”.

Din păcate, optimismul oficialilor s-a dovedit prematur. Pe 11 august, Ministerul Energiei a confirmat că debitul scăzut al Dunării impune oprirea controlată a Reactorului 2 de la Cernavodă, programată pentru 13 august, ora 7.00. Romeo Urjan, directorul centralei, a explicat că nivelul apei din zona de aspirație a pompelor de răcire nu mai permite funcționarea sigură a unității.

„Vine și ne spune acum ca o «zambilă» că s-a format un dâmb”

Diana Buzoianu a justificat eșecul operațiunii prin formarea unui „dâmb” de pietre și mâl care ar fi deviat debitul apei. Declarația sa a fost ironizată de CTP într-o intervenție la B1 TV: „Vine și ne spune acum ca o «zambilă» că s-a format un dâmb. S-au acumulat pietre, mâl și s-a format un dâmb care nu a permis să se ducă apa acolo. Al dracului Dâmb!”.

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Dragarea Dunării, promisiune uitată

Problema de fond, subliniază CTP, este lipsa lucrărilor de dragare a brațului Bala al Dunării, o măsură esențială care ar fi prevenit această situație.

„În această seară, după cum vedem, rod al conștiinței naționale, avem cel mai ridicat nivel de consum de electricitate în orele serii. Mda… Întrebarea care-mi vine în cap în astfel de condiții este: cum e posibil atâția ani, lucruri atât de simple, până la oligofrenie… Cum adică să nu draghezi brațul ăla al Dunării atâția ani? Cum să nu-ți faci scenariul extrem de plauzibil al scăderii nivelului Dunării? Cu ce te ocupi? Asta faci! Dacă chiar vrei să guvernezi și te interesează să faci ceva pentru țara asta, nu să dai din gură”, a declarat gazetarul, citat de Libertatea.

CTP atrage atenția asupra unui lanț de neglijențe: de la Ministerul Energiei, al Mediului, până la Apele Române. În contextul în care consumul de energie atinge cote record în orele serii, lipsa unui plan solid pentru astfel de situații pare de neînțeles. Rămâne de văzut dacă această criză va impulsiona autoritățile să ia măsuri concrete sau dacă totul va rămâne la stadiul de declarații politice.

Foto: Captură YouTube Dialoguri alese cu Mihai

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