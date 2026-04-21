Nicușor Dan și PSD, criticați de Cristian Tudor Popescu: „Președintele cheltuiește multă ipocrizie”

Cristian Tudor Popescu critică vehement partidul PSD și pe președintele Nicușor Dan pentru criza politică actuală. Pe 20 aprilie, PSD și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, provocând o furtună politică națională. Următoarea zi, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a anunțat că PNL va rupe coaliția de guvernare cu PSD.

Nicușor Dan și PSD, criticați de Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu (CTP) critică ferm Partidul Social Democrat (PSD) și pe președintele Nicușor Dan, acuzându-i de ipocrizie și lipsă de viziune prooccidentală.

CTP a comentat esența ideologică a PSD, pe care o consideră neschimbată de-a lungul decadelor. „Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea «Coaliției din 4 partide prooccidentale». PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental”, afirmă jurnalistul.

Jurnalistul a adus în discuție momente-cheie din istoria partidului, precum semnarea Tratatului cu URSS în 1991, sub conducerea lui Ion Iliescu, și discursurile recente ale liderilor PSD. De exemplu, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că „vinde străinilor companiile românești de stat profitabile”.

„O cuvântare demnă, demnă de Dumnezeilă, de Simion, de Dragnea. În plus, Știucă trebuie să facă față concurenței pupilei lui C.V. Tudor, Vulguța Vasilescu, în materie de insulte naționalist-populiste la adresa premierului Bolojan”, continuă gazetarul.

Nicușor Dan, acuzat de ipocrizie

Jurnalistul își îndreaptă criticile și spre președintele României, Nicușor Dan, despre care spune că afișează o atitudine duplicitară. „N. Dan gargarisește în continuare rolul său de «mediator»”, scrie Popescu. El subliniază că electoratul care l-a susținut pe Dan nu a votat pentru o apropiere de PSD, ci, dimpotrivă, a ales o direcție prooccidentală, întărită de promisiunea numirii lui Ilie Bolojan ca premier.

„Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan”, explică jurnalistul.

CTP avertizează asupra riscului ca România să urmeze exemplul Ungariei, care a fost izolată în Uniunea Europeană din cauza politicilor lui Viktor Orbán. „O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine”, adaugă el, referindu-se la posibilele consecințe economice și politice ale actualei crize guvernamentale.

Jurnalistul atrage atenția și asupra influenței Kremlinului, fiind de părere că discursul lui Grindeanu ar putea fi apreciat la Moscova. „Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus”, mai spune CTP.

PSD și-a retras sprijinul pentru Ilie Bolojan

Contextul acestor declarații vine pe fondul deciziei PSD de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, luni, 20 aprilie. Potrivit rezultatelor consultărilor interne, 97,7% dintre membrii consiliilor politice județene au votat în favoarea acestei decizii. În urma acestei hotărâri, șase miniștri PSD și-au anunțat demisia: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Dacă Bolojan nu își va prezenta demisia, PSD ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură. În acest context tensionat, Cristian Tudor Popescu continuă să ridice întrebări esențiale despre viitorul politic al României.

