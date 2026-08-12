Mikaela, apariție spectaculoasă la ziua lui Mihai Albu. Adolescenta a moștenit pasiunea pentru modă a mamei sale

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Designerul Mihai Albu, cunoscut pentru pantofii săi spectaculoși, și-a celebrat ziua de naștere la 64 de ani alături de familie. Iar Mikaela Albu, fiica lui cu Iulia Albu, a atras toate privirile cu ținuta sa spectaculoasă.

Mikaela, apariție spectaculoasă la ziua lui Mihai Albu

Mihai Albu a sărbătorit împlinirea celor 64 de ani alături de familia sa, într-o atmosferă caldă și relaxată, pe terasa unui restaurant. Alături de designer au fost soția lui, Elena, fiica acesteia, dar și Mikaela, fata pe care o are din căsnicia cu Iulia Albu.

„Am încheiat un an încărcat cu multe provocări și reușite și acum privesc spre următorul cu optimism și bucurie, mereu recunoscător pentru împlinirea de a avea lângă mine persoanele iubite”, a scris Mihai Albu pe Facebook, cu ocazia aniversării sale.

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Ținuta Mikaelei a generat critici și comentarii

O fotografie de la petrecere a stârnit însă opinii diferite în rândul fanilor. Unii au remarcat diferența de stil dintre fiica sa Mikaela, de 17 ani, și fiica mai mică a soției, în vârstă de 11 ani.

„Cea mică merită să aibă, și ea, o pereche de pantofi de la tine. Oricum, sunteți minunați!”, a comentat un fan pe rețelele sociale.

„Mikaela are aproape 17 ani, pe când cea mică are numai 11, normal că nu se îmbracă în același stil. În plus, pantofii Mikaelei nu sunt realizați de mine. Petrecerea a fost modestă, pe terasa unui local, în aer liber, ne-am îmbrăcat lejer, comod. Eu fac pantofi pentru femei, nu pentru copii. De la o anume vârstă, le voi face și fetelor noastre, bineînțeles, ce model vor dori”, a fost replica designerului venită printr-un interviu oferit Click.

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Ce planuri de vacanță are Mihai Albu

După această aniversare specială, designerul și familia sa se pregătesc pentru o vacanță de vară binemeritată.

„Vom pleca în Bulgaria, apoi ne mai gândim, poate vom mai merge și în altă parte. Fetele vin cu noi. Și anul trecut am fost în această formulă în concediu, și a fost tare frumos, fiicele noastre se înțeleg foarte bine, s-au împrietenit”, a declarat Mihai Albu pentru publicația menționată.

La doi ani de la operația complicată pentru cancer de prostată, designerul mărturisește că sănătatea rămâne o prioritate.

„Acum sunt bine, emoțiile nu au trecut, analizele le tot repet. Mikaela, fiica mea, mi-a fost alături când mi-a fost greu, are un suflet bun. Vine adesea în vizită, stă și pe la noi, avem o relație strânsă. Este o fată frumoasă și deșteaptă. Vedem la ce facultate va da, ce meserie va alege în viață”, a adăugat el, subliniind legătura strânsă cu fiica sa.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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