Cătălin Brînză, marea surpriză de la „Insula iubirii” 2026. Cine sunt ultimele trei ispite masculine care ajung în Thailanda

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Cătălin Brînză revine în rolul de ispită la „Insula iubirii” 2026. Bărbatul se întoarce în Thailanda pentru a pune fidelitatea altor concurente după ce anul trecut a format o legătură strânsă cu Maria Avram.

Cine sunt ultimele trei ispite masculine de la „Insula iubirii” 2026

Numele așteptate de toți cei de acasă. Informațiile care i-au făcut curioși și dornici să descopere tot mai mult. Toate au început să fie treptat dezvăluite, în această săptămână. Astăzi, lista numelor ispitelor masculine din sezonul zece Insula Iubirii este completă.

Cătălin Brînză

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este în zodia balanță. Deja cunoscut prin participarea de anul trecut și prin calitățile pe care le-a demonstrat, el revine în emisiune cu gândul de a se bucura de noi trăiri de neuitat.

„Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, declară el.

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Dima Roșca

La 33 de ani, Dima Roșca are o carieră impresionantă în sport. Campion mondial în domeniul său, acesta este, în prezent, Founder Pole Dance Academy și vine în show, convins că este momentul perfect pentru apariția sa.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, povestește acesta, înainte de startul difuzării show-ului.

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Mirel Gheorghe

Cel care completează lista din sezonul X este Mirel Gheorghe, cel mai tânăr participant, la doar 25 de ani, antreprenor în mai multe domenii de activitate.

Acesta are un zâmbet molipsitor, aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul perfect, în care să se integreze: ”mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”.

Narcis. Vlad. Alberto. George. Iulian. Daniel. Eduard. Cătălin. Dima. Mirel. Ei sunt cei 10 bărbați care le așteaptă pe fetele din cuplu, în Thailanda, în Vila Escape pentru a scrie poveștile din acest an.

Sursă foto: PR

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