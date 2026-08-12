O influenceriță celebră s-a sinucis în timpul unui live pe TikTok

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Mina Chan, o influenceriță cunoscută în rândul fanilor K-pop, care avea peste 80.000 de urmăritori, a murit după ce s-a sinucis în timpul unui live pe TikTok, potrivit informațiilor apărute în presă.

Chan, o mare fană a trupei K-pop ENHYPEN, filma în locuința sa din Coreea de Sud pe 5 august, când comportamentul ei a început să îi îngrijoreze pe unii dintre cei care urmăreau transmisiunea, relatează The Korean Herald. Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au contactat autoritățile și le-au cerut să intervină pentru a o ajuta pe tânăra influenceriță.

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Polițiștii au ajuns la locuința acesteia din Hangangno-dong, Yongsan-gu, Seul, după ce au primit un apel de la una dintre cunoștințele lui Chan, au declarat autoritățile pentru publicația citată. Când au ajuns la adresă, în jurul orei 5:33, au găsit-o pe influenceriță decedată.

Sora lui Chan a confirmat moartea acesteia într-o postare pe rețelele sociale, publicată a doua zi.

„Iubita mea soră mai mare, care a fost mereu bună și caldă cu toți oamenii pe care i-a întâlnit, a murit. Vă rog să vă gândiți la sora mea și să vă rugați pentru ea”, a transmis aceasta, potrivit TheStar, care citează WION.

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Mina Chan avea 26 de ani. Circumstanțele morții sale sunt în continuare investigate, iar transmisiunea live a fost eliminată ulterior de pe TikTok.

Mina Chan fusese criticată după un concert ENHYPEN

În perioada de dinaintea morții, Chan se confruntase cu reacții negative din partea unor fani în urma comportamentului său la un concert ENHYPEN desfășurat în luna iulie, relatează WION.

Influencerița încercase să îl convingă pe unul dintre membrii trupei, Sunoo, să îi ofere flori unui alt membru, Ni-ki. Acesta este originar din Japonia, la fel ca Chan. Gestul a fost însă criticat de unii fani, care au acuzat-o că încerca să atragă atenția asupra sa.

Ulterior, tânăra și-a cerut scuze public, într-o postare pe X.

„Simt că acțiunile mele au ajuns să profite de bunătatea lui Sunoo. Îmi pare foarte rău. Îmi cer sincer scuze față de Sunoo și față de toți fanii lui Sunoo. Participând de mai multe ori la întâlnirile cu fanii ENHYPEN, m-am amăgit crezând că sunt mai apropiată de membri decât eram în realitate”, a scris Mina Chan, potrivit WION.

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