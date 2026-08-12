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Actorul Jon Cypher, cunoscut pentru rolurile sale memorabile în seriale precum „Hill Street Blues” și „Major Dad” sau în filmul cult „Masters of the Universe”, a murit pe 3 august, la vârsta de 94 de ani, în locuința sa din Central Point, Oregon.

Jon Cypher a murit la 94 de ani

Familia lui Jon Cypher a confirmat decesul actorului, precizând că soția sa, Carol Rosin, i-a fost alături până în ultima clipă. Pe de altă parte, cauza decesului nu a fost făcută publică, potrivit Deadline.

Cu o carieră artistică ce s-a întins pe aproape o jumătate de secol, Cypher va rămâne în memoria publicului pentru interpretarea sa ca șeful de poliție Fletcher Daniels în peste 70 de episoade ale celebrului serial „Hill Street Blues” (1981-1987).

Deși audiențele seriei nu au fost impresionante la momentul respectiv, impactul său în lumea televiziunii a fost indiscutabil, câștigând 26 de premii Emmy și revoluționând genul dramelor polițienești.

De asemenea, Jon Cypher a intrat în inimile fanilor SF pentru rolul lui Duncan, alias Man-at-Arms, aliatul de încredere al lui He-Man în filmul „Masters of the Universe” din 1987. Anul acesta, personajul său revine în prim-planul cinematografiei, fiind interpretat de Idris Elba în reboot-ul cu Nicholas Galitzine, conform Deadline.

Mai târziu, între 1990 și 1993, actorul a avut un alt rol de referință: generalul-maior Marcus Craig din sitcom-ul „Major Dad”.

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Drumul spre succes

Drumul său către succes nu a fost unul ușor, debutând în 1957 în producția live „Cinderella” a lui Rodgers și Hammerstein, alături de Julie Andrews, care a atras peste 100 de milioane de telespectatori.

În anii care au urmat, Jon Cypher a strălucit pe Broadway cu nouă roluri notabile, printre care în piese precum „The Night of the Iguana”, „Man of La Mancha” și „1776”. Ultima sa apariție pe Broadway a fost în 1996, în spectacolul „Big”, unde l-a interpretat pe proprietarul de magazin de jucării, Mr. MacMillan.

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Cariera sa prolifică în televiziune a inclus roluri în seriale de zi precum „General Hospital”, „As the World Turns” și „Santa Barbara”, dar și în renumite seriale de seară, cum ar fi „Dynasty”, „Dallas” și „Knots Landing”. De-a lungul anilor, a apărut în numeroase seriale de succes, inclusiv „Mission: Impossible”, „The Love Boat”, „Knight Rider” și „Law & Order”.

Dincolo de actorie, Jon Cypher a fost și cântăreț de operă, interpretând în patru limbi diferite. De asemenea, a fost autorul unei cărți de poezii în limerick-uri intitulată sugestiv „If You’re Not Depressed, You Oughta Be in Therapy”.

Sursă foto: Getty Images

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